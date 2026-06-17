Nie żyje Andrzej Sasin. Ministra kultury żegna dwukrotnego zdobywcę Grammy

Choć jego nazwisko rzadko pojawiało się na pierwszych stronach gazet, dla świata muzyki klasycznej Andrzej Sasin był wyjątkową postacią. Przez lata współtworzył nagrania, które trafiały do melomanów w Polsce i za granicą, odpowiadając za ich ostateczne brzmienie. Był związany z Filharmonią Narodową w Warszawie, gdzie uczestniczył w realizacji najważniejszych projektów koncertowych i fonograficznych.

W branży uchodził za perfekcjonistę. Współpracownicy podkreślali jego niezwykłą dbałość o detale oraz nieustanne poszukiwanie idealnego dźwięku. Dzięki jego pracy wiele albumów muzyki klasycznej zdobywało uznanie krytyków, a także prestiżowe nagrody.

Ministra kultury: "Pozostaniesz z nami na zawsze"

16 czerwca opublikowano oficjalne pożegnanie podpisane przez ministrę kultury i dziedzictwa narodowego Martę Cienkowską. W swoim wpisie zwróciła uwagę na ogromny wkład Sasina w rozwój polskiej kultury oraz trwałość pozostawionego przez niego dorobku.

"Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta muzycznego, wirtuoza nieoczywistych brzmień, związanego z Filharmonią Narodową w Warszawie" - napisała.

W dalszej części podkreśliła, że jego dzieła pozostaną ważną częścią narodowego dziedzictwa muzycznego.

"Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze w setkach utrwalonych nagrań. Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła, jest dzięki temu nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zróżnicowana. Będziemy czerpać z niej to, co najlepsze" - dodała, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Filharmonia Narodowa wspomina wieloletniego współpracownika

Słowa pożegnania opublikowała również Filharmonia Narodowa, z którą Andrzej Sasin był związany przez znaczną część swojej zawodowej drogi. Instytucja przypomniała, że przez dziesięciolecia uczestniczył w najważniejszych przedsięwzięciach artystycznych, pozostając jednym z filarów zespołu odpowiedzialnego za realizację nagrań.

W nekrologu podkreślono nie tylko jego profesjonalizm, ale również osobowość, która na trwałe wpisała się w historię tej instytucji.

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"Trudno wyobrazić sobie Filharmonię Narodową bez Jego obecności, charyzmy, perfekcjonizmu i nieustannego poszukiwania doskonałego brzmienia" - napisali przedstawiciele placówki.

Dwie nagrody Grammy i liczne sukcesy fonograficzne

Dorobek Andrzeja Sasina wykraczał daleko poza granice kraju. Reżyser dźwięku należał do grona nielicznych Polaków, którzy mogli pochwalić się zdobyciem nagrody Grammy. Prestiżowe statuetki otrzymał dwukrotnie - w 2013 i 2017 roku - za realizacje nagrań związanych z twórczością Krzysztofa Pendereckiego.

Jego nazwisko regularnie pojawiało się również przy albumach nominowanych i nagradzanych Fryderykami. Był stałym współtwórcą projektów muzyki klasycznej, nagrań chóralnych i orkiestralnych, które wielokrotnie zdobywały najważniejsze wyróżnienia w kategorii muzyki poważnej.





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