Nie żyje 45-letni Paweł Spychała. Przyjaciele apelują o pomoc rodzinie

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

W wieku zaledwie 45 lat zmarł Paweł Spychała, ceniony trębacz związany z Narodowym Forum Muzyki Filharmonii Wrocławskiej. Informację o jego odejściu przekazano za pośrednictwem profilu wrocławskiej instytucji w mediach społecznościowych. Przyjaciele muzyka zorganizowali zbiórkę na pomoc jego małżonce oraz dwójce dzieci.

Paweł Spychała, trębacz Filharmonii Wrocławskiej, zmarł 17 lipca 2026. Przyjaciele organizują zbiórkę dla jego żony i dzieci.
Nie żyje Paweł SpychałaFacebook @NFM Filharmonia Wrocławska materiał zewnętrzny

Śmierć Pawła Spychały była dla rodziny ogromnym szokiem. Nastąpiła zaledwie kilkanaście dni po wyjątkowo radosnym momencie. Jak przekazali znajomi, niespełna trzy tygodnie przed tym tragicznym zdarzeniem muzyk wraz z żoną i dwoma synami przeprowadził się do długo wyczekiwanego, świeżo wybudowanego domu. Muzyk pozostawił po sobie małżonkę Sylwię oraz dwójkę dzieci - czteroletniego Kazika oraz dwuletniego Franka.

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Przyjaciele uruchomili internetową zbiórkę

W związku z faktem, że muzyk stanowił jedyne wsparcie finansowe dla swojej rodziny, koledzy z orkiestry przystąpili do działania i utworzyli zbiórkę na platformie Pomagam.pl. W chwili obecnej zebrano już ponad 93 tysiące złotych, a w emocjonalnym komunikacie organizatorzy napisali: "Ta zbiórka to nasz wspólny, drobny gest w stronę tych, których Paweł kochał najbardziej. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi o wielkich sercach, a szczególnie do społeczności melomanów i uczniów Pawła, o wsparcie dla Sylwii, Kazika i Franka. Każda wpłata to realna pomoc w zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb i próba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo teraz potrzebują".

Ostatnie pożegnanie trębacza

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na Facebooku, NFM Filharmonia Wrocławska poinformowała o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej muzyka. Ostatnie pożegnanie zmarłego, na którym zjawią się bliscy, współpracownicy z filharmonii oraz uczniowie, odbędzie się w środę 22 lipca o godzinie 13:00 w Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej, mieszczącym się przy ulicy Rynek 1 w Rajczy.

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