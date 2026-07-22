Nie żyje 45-letni Paweł Spychała. Przyjaciele apelują o pomoc rodzinie

Śmierć Pawła Spychały była dla rodziny ogromnym szokiem. Nastąpiła zaledwie kilkanaście dni po wyjątkowo radosnym momencie. Jak przekazali znajomi, niespełna trzy tygodnie przed tym tragicznym zdarzeniem muzyk wraz z żoną i dwoma synami przeprowadził się do długo wyczekiwanego, świeżo wybudowanego domu. Muzyk pozostawił po sobie małżonkę Sylwię oraz dwójkę dzieci - czteroletniego Kazika oraz dwuletniego Franka.

Przyjaciele uruchomili internetową zbiórkę

W związku z faktem, że muzyk stanowił jedyne wsparcie finansowe dla swojej rodziny, koledzy z orkiestry przystąpili do działania i utworzyli zbiórkę na platformie Pomagam.pl. W chwili obecnej zebrano już ponad 93 tysiące złotych, a w emocjonalnym komunikacie organizatorzy napisali: "Ta zbiórka to nasz wspólny, drobny gest w stronę tych, których Paweł kochał najbardziej. Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi o wielkich sercach, a szczególnie do społeczności melomanów i uczniów Pawła, o wsparcie dla Sylwii, Kazika i Franka. Każda wpłata to realna pomoc w zabezpieczeniu ich podstawowych potrzeb i próba zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, którego tak bardzo teraz potrzebują".

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Ostatnie pożegnanie trębacza

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na Facebooku, NFM Filharmonia Wrocławska poinformowała o dacie i miejscu ceremonii pogrzebowej muzyka. Ostatnie pożegnanie zmarłego, na którym zjawią się bliscy, współpracownicy z filharmonii oraz uczniowie, odbędzie się w środę 22 lipca o godzinie 13:00 w Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej, mieszczącym się przy ulicy Rynek 1 w Rajczy.