Fryderyk Chopin był najsłynniejszym polskim muzykiem. Do dziś nie wiadomo, kiedy się urodził
Fryderyk Chopin, choć żył zaledwie 39 lat, pozostawił po sobie dziedzictwo, które do dziś inspiruje kolejne pokolenia muzyków. Co kilka lat w Warszawie przypomina o nim wyjątkowe wydarzenie - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny jego imienia. To jedno z najbardziej prestiżowych muzycznych wydarzen na świecie, organizowane nieprzerwanie od 1927 roku. Tegoroczna, dziewiętnasta edycja, potrwa od 2 do 23 października i ponownie zgromadzi w stolicy pianistów z całego globu.
Fryderyk Chopin urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli, choć do dziś badacze spierają się o dokładną datę - jedni wskazują 22 lutego, inni 1 marca. Już jako dziecko zdradzał niezwykły talent, który szybko dostrzegły warszawskie elity. Ośmioletni Chopin potrafił oczarować publiczność podczas występu w Pałacu Radziwiłłowskim, a wkrótce potem zachwycił samego cara Aleksandra I. Właśnie takie epizody, podobnie jak późniejsze losy serca przewiezionego po śmierci do Warszawy czy burzliwy romans z George Sand, sprawiły, że obok wielkiej sztuki pozostało po nim także mnóstwo anegdot i niezwykłych opowieści.
Po ukończeniu nauki w Warszawie młody kompozytor wyruszył w podróż po Europie. Jego ostatni koncert w Polsce odbył się jesienią 1830 roku w Teatrze Wielkim, zaledwie kilka tygodni przed opuszczeniem kraju na zawsze. Od tej pory jego życie związane było przede wszystkim z Paryżem. W stolicy Francji spędził niemal dwie dekady, otoczony paryską elitą i polską emigracją. Tam też powstała większość jego najważniejszych dzieł, w tym mazurki i polonezy, w których wyrażał tęsknotę za ojczyzną.
Serce Chopina zostało w Warszawie
Chopin zmarł w 1849 roku w wieku zaledwie 39 lat. Oficjalną przyczyną zgonu uznano gruźlicę, choć współczesne badania wskazują, że mógł cierpieć również na chorobę genetyczną układu oddechowego. Został pochowany na paryskim cmentarzu Père-Lachaise, jednak zgodnie z jego wolą serce sprowadzono do Warszawy. Jego siostra Ludwika przewiozła je potajemnie w szklanej urnie zanurzonej w alkoholu, by uniknąć problemów z francuską administracją. Rok później umieszczono je w filarze kościoła Świętego Krzyża, gdzie spoczywa do dziś.
"Wiemy, że serce jest w doskonałym stanie, a nasza wiedza o Chopinie nieco się powiększyła. Najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną śmierci kompozytora była gruźlica" - podkreślał w 2014 roku prof. Tadeusz Dobosz, który badał relikwię artysty. Kolejne badanie odbędzie się w 2064 roku.
Miłości i przyjaźnie Fryderyka Chopina
Życie uczuciowe Chopina bywało burzliwe. Największą miłością jego młodości była polska śpiewaczka Konstancja Gładkowska, której dedykował swoje pierwsze kompozycje. W 1836 roku zaręczył się z Marią Wodzińską, lecz jej rodzina nie zgodziła się na ślub, uznając chorego na gruźlicę Fryderyka za zbyt słabego kandydata. Najdłuższy i najbardziej znany związek łączył go z francuską pisarką George Sand. Ich relacja trwała dziewięć lat, pełnych namiętności, ale i trudnych konfliktów, które ostatecznie doprowadziły do rozstania.
W kręgu jego przyjaciół znalazły się największe postaci polskiej emigracji - Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz czy Cyprian Kamil Norwid, który po śmierci kompozytora nazwał go "najpiękniejszą postacią polskiego romantyzmu".
Człowiek wrażliwy i pełen sprzeczności
Chopin nigdy się nie ożenił i nie doczekał dzieci. Zmagał się z chorobą, która czyniła go kruchym fizycznie, ale duchowo pozostawał niezwykle silny. W listach pisał o swoich lękach - jednym z największych była obawa przed pochowaniem żywcem. Jednocześnie był osobą pogodną, pełną humoru i niezwykłego daru naśladowania innych. Znajomi cenili go za błyskotliwe rozmowy i serdeczność.
Uwielbiał słodycze, zwłaszcza czekoladę i lody, a choć jadł niewiele, z nostalgią wspominał w listach polskie potrawy - barszcz czy wiejski chleb z rodzinnych stron. Był też utalentowany plastycznie - rysował, pisał wiersze i krótkie komedie, które dziś odsłaniają jego mniej znane oblicze.
Dziedzictwo nieśmiertelne
Pamięć o Chopinie trwa nieprzerwanie. Jego imię nosi warszawskie lotnisko, ulice w setkach miast na całym świecie, a także jeden z najbardziej prestiżowych konkursów pianistycznych globu, odbywający się w Warszawie od 1927 roku. Monumentalny pomnik w Łazienkach Królewskich stał się symbolem stolicy, a jego kopie można podziwiać od Tokio po Chicago.
Chopin doczekał się także niezwykłych upamiętnień w kosmosie - jego imię nosi krater na Merkurym, asteroida oraz gwiazda w gwiazdozbiorze Herkulesa, wokół której krąży planeta o nazwie Polonez. Rękopisy jego utworów poleciały nawet na pokładzie promu kosmicznego Endeavour.
Fryderyk Chopin - Polak i obywatel świata
Dla Polaków był i pozostaje symbolem narodowej kultury, dla Francuzów - wielkim romantykiem związanym z Paryżem, a dla świata - ambasadorem muzyki klasycznej. Najtrafniej swoją tożsamość wyraził sam, gdy mówił: "Jestem Polakiem, serce moje bije dla Polski".