French Touch La Belle Vie! 2026: Polskie gwiazdy szykują hołd dla legendy

French Touch La Belle Vie! to największe w Polsce frankofilskie wydarzenie, w którym muzyka, taniec, moda, sztuka czy szeroko rozumiany styl życia stają się pretekstem do spotkania dwóch kultur. Tegoroczna odsłona również zapowiada wyjątkowo międzynarodowy skład. Na scenie pojawią się m.in. Zaz (będzie promować swój nowy album) i Imany (znana m.in. z charakterystycznego, soulowego brzmienia), a także Chór Armii Francuskiej (jedyny profesjonalny chór męski we Francji, liczący 40 śpiewaków i będący częścią Gwardii Republikańskiej), paryski kabaret La Nouvelle Ève oraz "Balavoine, Ma Bataille. L'hommage authentique" (projekt poświęcony twórczości Daniela Balavoine'a).

Polską stronę reprezentować będą Ania Rusowicz oraz Zalia, dla których będzie to pierwszy raz na scenie French Touch; oprócz tego BEMY i Michał Szpak. Za prowadzenie wydarzenia odpowiadać będą Patricia Kazadi i Robert Górski. Właśnie takie połączenia są znakiem rozpoznawczym French Touch. Nie chodzi bowiem wyłącznie o zaproszenie francuskich gwiazd do Warszawy. Ważnym elementem wydarzenia są wspólne występy, nowe aranżacje i spotkania artystów z Polski i Francji. W tym roku jednym z takich muzycznych spotkań będzie występ BEMY z Zalią. Dla braci tworzących BEMY będzie to drugi występ na gali French Touch. Po raz pierwszy pojawili się na wydarzeniu w 2016 roku - teraz wracają po dekadzie. Choć mieszkają w Warszawie, ich muzyczna tożsamość jest mocno związana zarówno z Polską, jak i Francją.

"Geograficznie bliżej nam do Polski, bo mieszkamy w Warszawie, ale serduszko jest we Francji. Krew jest w Polsce" - żartują Mattia i Elie Rosińscy.

Jak zdradzili Interii, publiczność usłyszy - oprócz duetu z Zalią - francuską wersję jednego z utworów Zbigniewa Wodeckiego.

Szczególnie dobrze pomiędzy polską i francuską kulturą odnajduje się też Patricia Kazadi. Jej ojciec pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, dlatego zależało mu, aby córka znała francuski, będący jednym z języków urzędowych tego kraju. Artystka nie tylko poprowadzi tegoroczną galę, ale również wystąpi na scenie jako wokalistka.

"Język francuski i kultura francuska były w moim życiu obecne od dziecka. Jak byłam w szkole francuskiej, to uczyliśmy się tam także kultury, świąt - wszystkiego, co było związane z tym językiem i kulturą" - wspomina artystka.

Kazadi przygotowała muzyczną niespodziankę, której szczegółów na razie nie chce ujawniać. Wiadomo natomiast, że podczas French Touch zaśpiewa właśnie po francusku. W rozmowie z Interią Kazadi zdradziła dodatkowo, że wkrótce ukaże się jej nowy duet. Jak zapowiada artystka, współpraca może zaskoczyć słuchaczy.

Francuski charakter tegorocznego wydarzenia podkreśli występ paryskiego teatru rewiowego La Nouvelle Ève. Jak opowiadały nam występujące w projekcie artystki, świat kabaretu to połączenie energii, tańca, blasku i elegancji.

"Będzie kankan. Myślę, że właśnie jego publiczność będzie najbardziej wyczekiwać, bo jest najbardziej energetyczny" - zapowiadają artystki.

Tancerki mają klasyczne przygotowanie baletowe, a do paryskich produkcji trafiały m.in. poprzez międzynarodowe castingi. La Nouvelle Ève przygotuje na French Touch trzy numery stworzone specjalnie na tę okazję. Jednym z nich będzie oczywiście francuski kankan, a pozostałe dwa mają być autorskimi choreografiami.

Choć muzyczna gala jest najbardziej widowiskowym punktem programu, French Touch La Belle Vie! to szerszy projekt promujący relacje między Polską a Francją. Jego kolejne odsłony łączą kulturę, muzykę, sztukę, modę i biznes. Sama idea French Touch ma swoje źródła we francuskim ruchu promującym tamtejsze przemysły kreatywne. W tym roku projekt po raz pierwszy doczekał się także wiosennej odsłony - w kwietniu w Filharmonii Narodowej wystąpił Patrick Fiori, a na scenie pojawili się także Natasza Urbańska, Alicja Szemplińska i Tre Voci.

Jesienią projekt wraca więc do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie francuskie i polskie akcenty zostaną połączone w jedno duże widowisko. Tegoroczna gala odbędzie się 26 października 2026 roku o godz. 19:30. Transmisja w telewizji Polsat - 28 października o godz. 22:00.