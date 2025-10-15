Faworyt Konkursu Chopinowskiego zachorował! Jest komentarz Instytutu

Trzeci etap XIX Konkursu Chopinowskiego rozpoczął się we wtorek, 14 października. 15 października na scenie pojawić miał się amerykański pianista Eric Lu. Jak się okazało, ze względu na problemy zdrowotne artysta zmuszony jest przełożyć swój występ. Warto jednak zaznaczyć, że jest on jednym z faworytów tegorocznej edycji.

"Szanowni Państwo, informujemy, że recital pana Erica Lu, zaplanowany pierwotnie na 15 października, z powodu choroby pianisty zostaje przeniesiony na zakończenie przesłuchań III etapu i będzie miał miejsce 16 października. Dziś podczas sesji porannej wystąpi dwoje pianistów: Xiaoxuan Li i Tianyao Lyu" - czytamy we wpisie opublikowanym na oficjalnym Facebooku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W komentarzach znaleźć możemy wiele życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Kim jest Eric Lu? Po latach wrócił do Konkursu Chopinowskiego

Eric Lu przyszedł na świat w 1997 roku w Massachusetts. Swoją przygodę z pianinem zaczął w wieku sześciu lat. Ukończył studia na renomowanej uczelni Curtis Institute of Music w Filadelfii. W 2017 roku zdobył Międzynarodową Niemiecką Nagrodę Pianistyczną we Frankfurcie, otrzymując także nagrodę publiczności, a rok później wręczono mu złoty medal w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds.

Dokładnie dekadę temu Eric Lu po raz pierwszy brał udział w Konkursie Chopinowskim. W 2015 roku, w wieku zaledwie 17 lat, muzyk pojawił się na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach XVII Konkursu Chopinowskiego. Wtedy również zachwycała się nim publiczność i jurorzy. Młody artysta finalnie zajął czwarte miejsce.

