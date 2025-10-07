2 października wystartował Konkurs Chopinowski, odbywający się w Warszawie co pięć lat. 84 pianistów z 20 różnych krajów walczy o główną nagrodę oraz uznanie krytyków muzycznych z całego świata. Zwycięzca otrzyma 60 tys. euro oraz złoty medal. Polskę reprezentuje w tym roku 13 uczestników.

Przesłuchania do konkursu odbywają się publicznie (można je oglądać na żywo w warszawskiej Filharmonii Narodowej, a także online) i podzielone zostały na trzy etapy. Uczestników ocenia 17-osobowe jury, na którego czele stanął legendarny amerykański pianista i zwycięzca Konkursu Chopinowskiego z 1970 r. - Garrick Ohlsson.

Każdy dzień muzycznych zmagań w Warszawie przyciąga uwagę widzów nie tylko z Polski, ale i całego świata. Miłośnicy pianina oglądają konkurs z zaciekawieniem, lecz także tłumnie komentują to, co dzieje się w Warszawie. Zarówno sekcja komentarzy pod oficjalnymi postami organizatorów Konkursu Chopinowskiego, jak i grupy w mediach społecznościowych, zrzeszające fanów, zalewane są wpisami internautów. Okazuje się, że znaczna część z nich ma negatywny wydźwięk! Co nie podoba się widzom?

Internetowi widzowie Konkursu Chopinowskiego narzekają na publiczność, oglądającą występy na żywo

Spora część internautów w komentarzach zwraca uwagę na nieodpowiedni ubiór uczestników. Ich zdaniem niegdyś pianiści biorący udział w Konkursie Chopinowskim stawiali na nieco bardziej szykowne kreacje. "Nie ośmielę się oceniać ani komentować niczyjej gry, ale chcę podzielić się spostrzeżeniem pozamuzycznym. Czy tylko ja mam wrażenie, że KCh przestał być podkreślany pięknymi, niezwykłymi kreacjami? Więcej kobiet wybiera proste, skromne sukienki lub spodnie", "Może na koncert laureatów przyślą mu z Chin dłuższe spodnie i koszulę", "Tu nie o gusta chodzi, a o szacunek. Niedbały strój jest nie tylko wyrazem łamania zasad (i sprawieniem, że świat staje się brzydki, byle jaki). Jest przejawem braku szacunku do rangi, wielkości konkursu, do jego tradycji, do kunsztu pianistów, do nas - publiczności - także" - można było przeczytać w sieci.

Spora część oglądających powiela tego typu opinie, zaznaczając, że odpowiednio dobrana stylizacja może podkreślić wagę odbywającego się wydarzenia. Inni z kolei "bronią" uczestników, twierdząc, że to nie kreacje są najważniejsze, a prawdziwy talent i umiejętność przekazania emocji poprzez instrument. Muzycy często wybierają nieco bardziej stonowane ubiory przede wszystkim z powodu wygody, która ważna jest w walce o wkroczenie do prestiżowych sal koncertowych na całym świecie. "Ciekawe czy ktoś wytrzymałby w garniturze, albo w wytwornej sukni przez 12 godzin codziennie?", "Są pianistami, a nie modelami instagramowymi", "Sądzę, że elegancko i wyjściowo będzie na finale. Teraz powinno być schludnie i wygodnie" - czytamy na Facebooku.

Widownia Konkursu Chopinowskiego robi hałas podczas występów? W sieci wybuchła burza

W mediach społecznościowych pojawiło się także sporo komentarzy dotyczących widowni, oglądającej występy konkursowe na żywo w warszawskiej Filharmonii Narodowej. Ci, którzy śledzą przebieg rywalizacji w sieci dostrzegli, że osobom z publiczności niekiedy zdarza się kaszlnąć w trakcie koncertu, a nawet upuścić coś na podłogę, co wywołuje głośne dźwięki i zamieszanie. "Publiczność jest irytująca. Chłopak pięknie gra i ciągle jakieś odgłosy albo kaszel", "Ta publiczność jest wyjątkowo niezdarna, a do tego chora. Dlatego lepiej oglądać i słuchać zdalnie" - piszą ludzie w internecie.

Sporo osób zauważyło jednak, że kaszel to rzecz często niezależna od nas i nie da się go powstrzymać. Co więcej - konkurs odbywa się w porze jesiennej, w której przeziębienia są normą. Dodatkowo niektórzy internauci usprawiedliwili inne odgłosy wydawane przez oglądających sytuacjami losowymi, które mogą zdarzyć się każdemu.

Oglądający chwalą poziom uczestników tegorocznego Konkursu Chopinowskiego

W mediach społecznościowych nie brakuje również pozytywnych komentarzy, które chwalą organizatorów konkursu oraz pianistów. Spora część oglądających zwraca uwagę na wysoki poziom gry tegorocznych uczestników, który sprawia, że trudno jest znaleźć swojego faworyta. Jedno jest ich zdaniem pewne - wyłonienie zwycięzcy przez ekspertów będzie graniczyło z cudem.

Oglądający chwalą także Monikę Podolak, czyli prezenterkę, która zapowiada występy w trakcie konkursu. Ich zdaniem wykonuje swoje zadanie z wielką klasą oraz wdziękiem.

