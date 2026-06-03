"Przed nami wieczór pełen muzyki Milesa Davisa, mistrzowskiej improwizacji i spotkanie z artystami, których nazwiska od lat elektryzują fanów jazzu na całym świecie. Projekt 'WE WANT MILES!' to wyjątkowy hołd dla legendy muzyki w 100. rocznicę jej urodzin" - czytamy w zapowiedzi.

3 lipca w Amfiteatrze Wolskie Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie odbędzie się koncert basisty Marcusa Millera z zespołem. U jego boku pojawią się muzycy występujący niegdyś z Milesem: Mino Cinelu (instrumenty perkusyjne), Bill Evans (saksofon) i Mike Stern (gitara) oraz Brett Williams (instrumenty klawiszowe), Anwar Marshall (perkusja) i Russell Gunn (trąbka).

"We Want Miles" w Warszawie w hołdzie dla Milesa Davisa

Projekt "We Want Miles!" nawiązuje do legendarnego koncertowego albumu Milesa Davisa "We Want Miles!" nagranego w Japonii w 1981 roku, a także do klasycznych kompozycji z jego najsłynniejszych okresów twórczości - od lat 50. i 60., aż po ostatnie etapy kariery, w tym albumy "Tutu" (1986) oraz "Amandla" (1989).

"Oczywiście sięgniemy po muzykę ze wszystkich kluczowych okresów kariery Milesa, ale chcę również - z udziałem tych niezwykłych muzyków - zabrać tę muzykę w przyszłość i odkryć kierunki, które Miles z pewnością doceniłby dziś" - zapowiada Marcus Miller.

"Miles nigdy nie oglądał się wstecz - zawsze był skupiony na tym, co przed nim. (...) Jestem naprawdę podekscytowany, że możemy ponownie spotkać się w tym składzie, by oddać hołd Milesowi" - dodaje amerykański basista, który był głównym kompozytorem i producentem trzech płyty Milesa Davisa: "Tutu" (1986), "Music from Siesta" (1987) i "Amandla".

Miles Davis - uznawany za jednego z najwybitniejszych trębaczy jazzowych i zarazem za jednego z najbardziej wpływowych muzyków XX wieku - zmarł 28 marca 1991 roku.





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