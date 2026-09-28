28 września płyta "Songs in the Key of Life" Steviego Wondera obchodzi 50-lecie! Z tej okazji muzyk postanowił opublikować EP-kę, na której znalazły się cztery utwory nagrane podczas sesji w 1976 roku.

Na minialbumie znalazły się: "It's Easier", "My Life Story of Love", "I Can See the Sun In Late December" oraz "I'm Into Livin'". "Utwory pozwalają zajrzeć jeszcze głębiej w jeden z najważniejszych i najbardziej kreatywnych okresów w karierze Wondera" - czytamy w zapowiedzi płyty.

Stevie Wonder publikuje nieznane nagrania! 50-lecie "Songs in the Key of Life"

Nagrania zostały osobiście wybrane przez artystę, a na potrzeby nowego wydania zmiksowali je John Fischbach i Gary O Adante, czyli oryginalni realizatorzy nagrań i miksu "Songs in the Key of Life".

"Żyjemy z 'Songs in the Key of Life' już od pięćdziesięciu lat, ale wciąż jest tam coś więcej do usłyszenia. Te piosenki nie trafiły wtedy na album, ale były częścią tego, co czułem i odkrywałem podczas jego tworzenia. Przenoszą mnie z powrotem do tamtego momentu w moim życiu, a teraz mogą stać się także częścią waszego" - mówi o nagraniach Stevie Wonder.

Z EP-ką wiąże się też anegdota, która przez lata towarzyszyła zespołowi. "O 4:54 nad ranem, kiedy dobiegła końca ostatnia sesja nagraniowa 'Songs in the Key of Life', wieloletni basista Steviego, Nathan Watts, krzyknął: 'Fo'FiftyFo'!'. Od tamtej pory hasło stało się wewnętrznym żartem w otoczeniu artysty i oznaczało koniec sesji. Pół wieku później ta sama godzina symbolicznie otwiera kolejny rozdział historii albumu" - głosi opis EP-ki.

Przypomnijmy, że album "Songs in the Key of Life" przyniósł Wonderowi trzecią nagrodę Grammy w kategorii "Album roku", zdobył status diamentowej płyty i został włączony do National Recording Registry Biblioteki Kongresu USA. To właśnie z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje jak "Love's in Need of Love Today", "Sir Duke", "Isn't She Lovely" czy "As".

W ramach "Songs in the Key of Life Performances - 50th Anniversary Tour" Stevie Wonder pojawi się również w Europie. 13 października zagra w Birmingham, a następnie odwiedzi m.in. Paryż, Kopenhagę, Oslo, Sztokholm, Hanower, Kolonię, Amsterdam i Dublin. Następnie artysta wróci do Wielkiej Brytanii na koncerty w Londynie, Manchesterze i Glasgow.

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