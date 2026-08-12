Druga edycja Polish Jazz Festival odbędzie się w londyńskiej Cadogan Hall - jednej z najważniejszych sal koncertowych miasta. Wydarzenie zaplanowane jest na wrzesień - kolejne koncerty odbędą się 11, 12, 13, 26 i 27 września.

"Wyprzedane sale, entuzjastyczne reakcje publiczności i wyjątkowa atmosfera ubiegłorocznych koncertów potwierdziły, że polski jazz ma w Wielkiej Brytanii oddanych słuchaczy i coraz silniejszą pozycję. Tegoroczna odsłona festiwalu po raz kolejny połączy legendy gatunku, artystów wyznaczających nowe kierunki oraz publiczność otwartą na odważną, współczesną muzykę improwizowaną" - czytamy w zapowiedzi.

"Polska od dekad pozostaje jednym z najważniejszych europejskich ośrodków jazzu. Dziedzictwo Krzysztofa Komedy, Tomasza Stańki, Urszuli Dudziak czy Michała Urbaniaka nieustannie inspiruje kolejne pokolenia twórców, którzy dziś redefiniują granice gatunku i wprowadzają polski jazz w nowe obszary dialogu z elektroniką, muzyką eksperymentalną, hip-hopem czy tradycją. Druga edycja Polish Jazz Festival pokaże pełne spektrum tej sceny" - mówią dalej organizatorzy.

Polish Jazz Festival 2026: kto zagra?

W programie tegorocznej edycji znaleźli się m.in. Urszula Dudziak - ikona światowej wokalistyki jazzowej, Leszek Możdżer - jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich pianistów jazzowych, a także Kayah z projektem Jazzayah. Festiwal pokaże również najciekawsze zjawiska współczesnej sceny improwizowanej, w tym EABS, Wojtek Mazolewski Quintet, Marcin Masecki Trio, Warsaw Village Band, grupę Hvmble oraz młode pokolenie reprezentowane przez kwartet Kosmonauci.

Szczególnym punktem programu będzie Warsaw Jazz Takeover w Union Chapel (13 września) - całodniowa prezentacja warszawskiej sceny jazzowej obejmująca koncerty, panel dyskusyjny, działania promujące Miasto Warszawa oraz afterparty z kolektywem Soul Service.



