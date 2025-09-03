Nene Heroine z nowym singlem "Tokyo". Niedługo zagrają na trasie Monsters of Jazz

"Czwarty album Nene Heroine, '4', to symboliczna podróż do pierwotnej, słowiańskiej energii wyrażonej poprzez dźwięk, rytm i gest. To coś więcej niż płyta - to manifest jedności czterech żywiołów: wody, ognia, powietrza i ziemi, ujętych w cztery geometryczne formy - koło, trójkąt, romb i kwadrat - które tworzą unikalną oprawę wizualną albumu" - czytamy w zapowiedzi płyty.

Przy "Toyko" zespół współpracował z reżyserem Maciejem Aleksandrem Bierutem. Efektem jest obrazujący utwór, krótkometrażowy film.

"Wiedziałem, że przepełniony symboliką czwarty album i radykalnie odświeżony wizerunek zespołu wymagają czegoś więcej niż teledysku. Dlatego postanowiłem stworzyć film oparty na czterech długich ujęciach, w którym klimatyczna muzyka Nene Heroine spotyka się z prozą pochodzącego z Tokio pisarza Jun'ichirō Tanizakiego. Jego opowiadanie Gold and Silver traktujemy w filmie jako formę artystycznej ewangelii, a zarazem strumień świadomości głównego bohatera. Ten tekst podejmuje uniwersalne tematy poszukiwania ideału, twórczej rywalizacji czy kryzysu tożsamości - wątków bliskich idei zabicia starego 'ja' w imię nowego. Tworząc ten film z udziałem japońskiego aktora Hiroakiego Murakamiego, chcieliśmy uchwycić moment przemiany i podkreślić, że zespół Nene Heroine wkracza w swoją złotą erę" - mówi reżyser.

Premiera albumu "4" odbędzie się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a zaplanowana jest na 26 września. Płyta każe się nakładem Mystic Production.

Monsters of Jazz 2025: Nene Heroine na trasie

Nene Heroine będzie jednym z zespołów, które zobaczymy podczas trasy Monsters of Jazz. Tournee będzie zapowiedzią oraz symbolicznym otwarciem letniego festiwalu pod tą samą nazwą. Oprócz Nene Heroine na scenie zobaczymy Pink Freud i Fish Basket.

Pomysłodawcą i twarzą całego przedsięwzięcia jest Wojtek Mazolewski - jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzowej. "To nie jest powrót do przeszłości. To opowieść o przyszłości, którą chcemy współtworzyć" - podkreśla Mazolewski.

Harmonogram Monsters of Jazz 2025:

03.10.2025 - WROCŁAW - A2

05.10.2025 - KRAKÓW - HYPE PARK

10.10.2025 - POZNAŃ - TAMA

11.10.2025 - ŁÓDŹ - SCENOGRAFIA

23.10.2025 - WARSZAWA - STODOŁA / JAZZ JAMBOREE

24.10.2025 - KATOWICE - MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE

08.11.2025 - GDAŃSK - AMBEREXPO / INSIDE SEASIDE

Wojciech Mazolewski na OFF Festival 2023: Mile wspominam przyjazdy tutaj Interia pl INTERIA.PL