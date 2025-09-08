Lora Szafran to jedna z najwybitniejszych wokalistek jazzowych w Polsce. Wymienia się ją wśród takich gwiazd, jak Anna Maria Jopek, Urszula Dudziak czy Ewa Bem. Choć sama zainteresowana w wielu wywiadach podkreślała, że nigdy nie zależało jej na wielkiej karierze, pieniądzach i sławie, udało jej się zdobyć olbrzymią popularność. Od lat zachwyca fanów swoimi piosenkami i nie tylko Polacy chętnie słuchają jej kompozycji.

Niewielu zna ten sekret Lory Szafran! Jak nazywa się naprawdę?

Wiele osób po dziś dzień zastanawia się, jak w rzeczywistości nazywa się Lora Szafran. Pseudonimy artystyczne w świecie muzyki są bowiem powszechnie używane i odgrywają znacznie większą rolę niż mogłoby się wydawać. Często pozwalają artystom wyrazić swoje prawdziwe "ja", podkreślić osobowość i unikalny muzyczny styl, a także oddzielić życie prywatne od zawodowego.

Okazuje się jednak, że prawda może zaskoczyć - Lora Szafran to autentyczne imię i nazwisko wokalistki! Choć na pierwszy rzut oka wygląda jak świetny pseudonim artystyczny, w rzeczywistości gwiazda jazzu nie wymyśliła tego sama. Jak możemy przeczytać w "Vivie!", imię artystki było pomysłem jej ojca.

Kim jest Lora Szafran? Choć nie zależało jej na karierze, odniosła wielki sukces

Lora Szafran urodziła się w 1960 r., a muzyką interesowała się już od najmłodszych lat. Jako dziecko śpiewała, a także grała na instrumentach, m.in. skrzypcach. Prędko postanowiła, że właśnie z tym zwiąże swoją zawodową przyszłość. Kształciła się w kierunku wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach - studia ukończyła z tytułem magistry.

Podczas studiów wokalistka poznała Mietka Szcześniaka. Znajomość ze słynnym polskim piosenkarzem zaowocowała wspólnymi projektami. Artyści nagrali razem m.in. kompozycję "To moja magia".

W 1990 r. kariera jazzmanki nabrała tempa - wszystko za sprawą jej zwycięstwa na festiwalu w Sopocie. Po występie w prestiżowej Operze Leśnej Lora Szafran miała przed sobą świetlaną przyszłość, lecz nie zależało jej na komercyjnym sukcesie i show-biznesie. Chciała jedynie śpiewać o tym, co jest dla niej ważne i - jak się okazało - fani właśnie za to ją pokochali.

Wokalistce udało się zrobić karierę i choć dziś znana jest głównie miłośnikom jazzu, wiele jej utworów na stałe zapisało się na kartach historii polskiej kultury. Wielką popularność zdobył jej album z 2012 r., zatytułowany "Sekrety życia według Leonarda Cohena", a także nagrany w 2023 r. projekt z nowymi aranżacjami słynnych utworów legendy - "Lora Szafran Ewa Demarczyk Inspiracje".

