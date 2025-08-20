Koncerty odbędą się w prestiżowych klubach Blue Yard, Space14 i Umeda Club Quatro, a zwieńczeniem będzie premiera "Suity koncertowej" Nikoli Kołodziejczyka, w której wystąpią wszyscy zaproszeni muzycy. Dodatkowo codziennie w Pawilonie Polskim będą odbywać się kameralne recitale solo, w duecie i trio.

Po części głównej w Osace projekt przeniesie się do Tokio, gdzie wystąpią m.in. EABS, hoshii i Paulina Przybysz.

Artyści - przekrój polskiej sceny jazzowej

W programie znajdą się zarówno uznani twórcy, jak i młode talenty polskiej sceny improwizowanej:

EABS - formacja, która połączyła jazz z hip-hopem, elektroniką i soulem, zdobywając uznanie międzynarodowe.

Paulina Przybysz - wokalistka i kompozytorka, ikona polskiego neo-soulu, która od lat współpracuje z jazzmanami.

hoshii - projekt saksofonisty Kuby Więcka, balansujący między jazzem a eksperymentem elektronicznym.

Maciej Obara Quartet - zespół jedynego polskiego saksofonisty nagrywającego dla prestiżowej wytwórni ECM.

Aga Derlak Trio - trio pianistki i kompozytorki, laureatki Fryderyków i absolwentki Berklee College of Music.

Dominik Wania - pianista nagrywający dla ECM, znany ze współpracy z wybitnymi twórcami muzyki filmowej i jazzowej.

Babooshki - duet polsko-ukraiński, który łączy jazz z folklorem słowiańskim.

Tomasz Chyła Quintet - formacja skrzypka jazzowego, łącząca improwizację z rockiem i muzyką ludową.

Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento - kameralny projekt pianistki i saksofonisty, prezentujący subtelną stronę jazzu.

Nikola Kołodziejczyk - pianista, kompozytor i dyrygent, który przygotował wyjątkową "Suitę koncertową" specjalnie na festiwal.

Harmonogram koncertów

OSAKA - Blue Yard

4.09 - Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Dominik Wania

5.09 - Babooshki, Aga Derlak

6.09 - Maciej Obara Quartet

OSAKA - Space14

7.09 - premiera "Suity koncertowej" Nikoli Kołodziejczyka

OSAKA - Umeda Club Quatro

9.09 - EABS, Tomasz Chyła Quintet

10.09 - Paulina Przybysz, hoshii

TOKIO

11.09 - EABS (Brooklyn Parlor)

12.09 - hoshii (Haretara Sora-ni mame maite)

13.09 - Paulina Przybysz i Grzegorz Tarwid (Cafe 104,5)

Polska tradycja i nowoczesność

Organizatorzy podkreślają, że festiwal pokaże polski jazz jako muzykę zakorzenioną w tradycji Komedy czy Stańki, ale równocześnie pełną nowoczesności i odwagi. "Polski jazz to dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się ze światem" - mówi Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna wydarzenia.

Dzięki "Jazz From Poland in Japan 2025" japońska publiczność usłyszy pełne spektrum polskiej sceny jazzowej - od klasyki po nowoczesne fuzje z elektroniką i hip-hopem.

Co naprawdę dzieje się na Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz nagranie z pola INTERIA.PL