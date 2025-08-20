Muzyka na światowej scenie. Polscy artyści zagrają w Japonii ponad 30 koncertów
Polski jazz zabrzmi w Japonii. Podczas Tygodnia Kultury Polskiej na Expo 2025 w Osace odbędzie się festiwal "Jazz From Poland in Japan", prezentujący 25 artystów w 10 projektach. W dniach 4-10 września w Osace i 11-13 września w Tokio zaplanowano ponad 30 koncertów.
Koncerty odbędą się w prestiżowych klubach Blue Yard, Space14 i Umeda Club Quatro, a zwieńczeniem będzie premiera "Suity koncertowej" Nikoli Kołodziejczyka, w której wystąpią wszyscy zaproszeni muzycy. Dodatkowo codziennie w Pawilonie Polskim będą odbywać się kameralne recitale solo, w duecie i trio.
Po części głównej w Osace projekt przeniesie się do Tokio, gdzie wystąpią m.in. EABS, hoshii i Paulina Przybysz.
Artyści - przekrój polskiej sceny jazzowej
W programie znajdą się zarówno uznani twórcy, jak i młode talenty polskiej sceny improwizowanej:
EABS - formacja, która połączyła jazz z hip-hopem, elektroniką i soulem, zdobywając uznanie międzynarodowe.
Paulina Przybysz - wokalistka i kompozytorka, ikona polskiego neo-soulu, która od lat współpracuje z jazzmanami.
hoshii - projekt saksofonisty Kuby Więcka, balansujący między jazzem a eksperymentem elektronicznym.
Maciej Obara Quartet - zespół jedynego polskiego saksofonisty nagrywającego dla prestiżowej wytwórni ECM.
Aga Derlak Trio - trio pianistki i kompozytorki, laureatki Fryderyków i absolwentki Berklee College of Music.
Dominik Wania - pianista nagrywający dla ECM, znany ze współpracy z wybitnymi twórcami muzyki filmowej i jazzowej.
Babooshki - duet polsko-ukraiński, który łączy jazz z folklorem słowiańskim.
Tomasz Chyła Quintet - formacja skrzypka jazzowego, łącząca improwizację z rockiem i muzyką ludową.
Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento - kameralny projekt pianistki i saksofonisty, prezentujący subtelną stronę jazzu.
Nikola Kołodziejczyk - pianista, kompozytor i dyrygent, który przygotował wyjątkową "Suitę koncertową" specjalnie na festiwal.
Harmonogram koncertów
OSAKA - Blue Yard
4.09 - Kasia Pietrzko & Maciej Kądziela Sub Silento, Dominik Wania
5.09 - Babooshki, Aga Derlak
6.09 - Maciej Obara Quartet
OSAKA - Space14
7.09 - premiera "Suity koncertowej" Nikoli Kołodziejczyka
OSAKA - Umeda Club Quatro
9.09 - EABS, Tomasz Chyła Quintet
10.09 - Paulina Przybysz, hoshii
TOKIO
11.09 - EABS (Brooklyn Parlor)
12.09 - hoshii (Haretara Sora-ni mame maite)
13.09 - Paulina Przybysz i Grzegorz Tarwid (Cafe 104,5)
Polska tradycja i nowoczesność
Organizatorzy podkreślają, że festiwal pokaże polski jazz jako muzykę zakorzenioną w tradycji Komedy czy Stańki, ale równocześnie pełną nowoczesności i odwagi. "Polski jazz to dobro narodowe, którym powinniśmy dzielić się ze światem" - mówi Asia Pieczykolan, dyrektorka artystyczna wydarzenia.
Dzięki "Jazz From Poland in Japan 2025" japońska publiczność usłyszy pełne spektrum polskiej sceny jazzowej - od klasyki po nowoczesne fuzje z elektroniką i hip-hopem.