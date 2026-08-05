"Jazz się budzi to inicjatywa, której celem jest popularyzacja polskiego jazzu, przypominanie sylwetek jego najwybitniejszych twórców oraz budowanie dialogu między legendami gatunku a kolejnymi pokoleniami muzyków i publiczności. Projekt łączy koncerty, działania edukacyjne i promocję dorobku polskich artystów, pokazując, że jazz pozostaje muzyką żywą, inspirującą i nieustannie rozwijającą się" - zapowiadają organizatorzy.

Pierwszą odsłoną cyklu są koncerty "A Story of Polish Jazz", czyli projektu stworzonego przez zmarłego w 2013 roku Jarosława Śmietanę. "To muzyczna podróż przez historię polskiego jazzu, opowiedziana przez artystów, którzy od lat współtworzą jego dorobek i wyznaczają kierunki rozwoju tej muzyki" - czytamy w zapowiedzi.

Każdy z koncertów będzie podzielony na dwie części. Pierwsza będzie hołdem dla najwybitniejszych postaci polskiej sceny jazzowej - warszawski koncert poświęcony zostanie pamięci Andrzeja Trzaskowskiego i Wojciecha Karolaka, natomiast krakowski dedykowany będzie Jarosławowi Śmietanie. "Drugą część wypełni autorska opowieść o polskim jazzie - muzyczna podróż przez kolejne dekady, style i pokolenia artystów, którzy współtworzyli historię tego gatunku" - opowiadają dalej twórcy Jazz się budzi.

Na scenie wystąpią m.in.: Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Piotr Baron, Antoni Dębski, Marcin Wądołowski, Adam Kowalewski, Piotr Wyleżoł oraz Bzyk i Guzik (WU-HAE). Gościem specjalnym warszawskiego koncertu będzie Grzegorz Skawiński.

Koncert w Warszawie, w klubie Stodoła, odbędzie się 2 października, a dzień później cykl zawita do Krakowa, na scenę Forum Horyzonty.