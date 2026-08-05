Jazz się budzi jesienią. Dwa wyjątkowe koncerty "A Story of Polish Jazz"

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Jesienią tego roku ruszy nowy ogólnopolski cykl Jazz się budzi. Już teraz organizatorzy zapraszają na dwa koncerty "A Story of Polish Jazz", które odbędą się w Warszawie i Krakowie.

Henryk Miśkiewicz w kolorowej koszuli gra na saksofonie podczas koncertu, wokół publiczność i nagłośnienie.
Podczas "A Story of Polish Jazz" wystąpi m.in. Henryk Miśkiewicz Mieszko PiętkaAKPA

"Jazz się budzi to inicjatywa, której celem jest popularyzacja polskiego jazzu, przypominanie sylwetek jego najwybitniejszych twórców oraz budowanie dialogu między legendami gatunku a kolejnymi pokoleniami muzyków i publiczności. Projekt łączy koncerty, działania edukacyjne i promocję dorobku polskich artystów, pokazując, że jazz pozostaje muzyką żywą, inspirującą i nieustannie rozwijającą się" - zapowiadają organizatorzy.

Pierwszą odsłoną cyklu są koncerty "A Story of Polish Jazz", czyli projektu stworzonego przez zmarłego w 2013 roku Jarosława Śmietanę. "To muzyczna podróż przez historię polskiego jazzu, opowiedziana przez artystów, którzy od lat współtworzą jego dorobek i wyznaczają kierunki rozwoju tej muzyki" - czytamy w zapowiedzi.

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Jarosław Kowal

Każdy z koncertów będzie podzielony na dwie części. Pierwsza będzie hołdem dla najwybitniejszych postaci polskiej sceny jazzowej - warszawski koncert poświęcony zostanie pamięci Andrzeja Trzaskowskiego i Wojciecha Karolaka, natomiast krakowski dedykowany będzie Jarosławowi Śmietanie. "Drugą część wypełni autorska opowieść o polskim jazzie - muzyczna podróż przez kolejne dekady, style i pokolenia artystów, którzy współtworzyli historię tego gatunku" - opowiadają dalej twórcy Jazz się budzi.

Na scenie wystąpią m.in.: Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Adam Czerwiński, Kajetan Galas, Piotr Baron, Antoni Dębski, Marcin Wądołowski, Adam Kowalewski, Piotr Wyleżoł oraz Bzyk i Guzik (WU-HAE). Gościem specjalnym warszawskiego koncertu będzie Grzegorz Skawiński.

Koncert w Warszawie, w klubie Stodoła, odbędzie się 2 października, a dzień później cykl zawita do Krakowa, na scenę Forum Horyzonty. 

Sama nazywa się "dzieckiem Woodstocku". Dla Eweliny Flinty to już siódmy występ na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Z wokalistką rozmawialiśmy krótko przed jej występem na Małej Scenie podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu.Michał BorońINTERIA.PL
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