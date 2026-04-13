Gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2026: Polski jazz ma się bardzo dobrze [RELACJA]

Wieczór 12 kwietnia 2026 r. zainaugurowała Etiuda Jazzowa na Big Band spod batuty kompozytora Andrzeja Zubka. Big Band nie był przypadkowy, bowiem składał się z wybitnych instrumentalistów oraz specjalnie powołanej formacji All-Star Fryderyk Big-Band. Zaprezentowali oni autorski program koncertowy poświęcony współczesnej scenie jazzowej i przygotowany specjalnie na ten wieczór. Obok formacji na scenie wystąpili uznani artyści polskiej sceny jazzowej, którzy od lat nadają ton tej muzyce w Polsce, m.in. Aga Zaryan, Marcin Masecki, Maciej Obara, Piotr Damasiewicz, Jorgos Skolias i Kinga Głyk, ale też przedstawiciele nowej fali jazzu, udowadniając, że przyszłość tej muzyki rysuje się niezwykle obiecująco: Hania Derej, Aleksandra Tomaszewska, Daniel Nosewicz, Emil Miszk, Amalia Obrębowska, Marta Wajdzik, Kacper Malisz i Dawid Czernik.

Program gali składał się z siedmiu koncertowych odsłon, które stworzyły opowieść o współczesnym polskim jazzie - od nowych zjawisk i młodych twórców po artystów od lat kształtujących jego brzmienie. Ideą wydarzenia jest łączenie różnych estetyk oraz prezentowanie muzyków w rozbudowanych składach, rzadko spotykanych na co dzień (czołowi muzycy różnych pokoleń i środowisk, tworzący unikalną przestrzeń do współpracy i nowych interpretacji).

Sercem wydarzenia były oczywiście nagrody. Podczas Gali Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2026 rozdano statuetki w pięciu kategoriach honorujące najważniejsze osiągnięcia minionego roku. Oto zwycięzcy każdej z nich:

Jazzowy Artysta Roku: Dominik Wania;

Jazzowy Kompozytor Roku: Nikola Kołodziejczyk;

Fonograficzny Debiut Roku - Jazz: Product May Contain;

Album Roku - Jazz: Szymon Mika "AGMA";

Album Roku Jazz Eksperymentalny / Współczesna Muzyka Improwizowana: (ex aequo) LIS (Łukasz Poprawski, Jan Smoczyński, Michał Miśkiewicz) "Fryderyk LIS" oraz Nikola Kołodziejczyk Orchestra ,,Budyń o smaku Mickiewicza".

Wręczona została również statuetka Złotego Fryderyka - przyznano ją pośmiertnie Stanisławowi Sojce za szczególne zasługi dla polskiej kultury.

Szymon Mika po odbiorze statuetki w rozmowie z Interią przyznał: "Ogromne zaskoczenie! Naprawdę się nie spodziewałem - tym bardziej, że innymi nominowanymi były ogromne gwiazdy tej muzyki w Polsce. To bardzo miłe. Mamy bardzo silne środowisko jazzowe w Polsce".

Członkowie Product May Contain dodali: "Szok i niedowierzanie. Mamy już nowe pomysły i zbieramy materiał od dłuższego czasu. Ta energia buzuje w nas cały czas. Mamy wrażenie, że jest odrodzenie muzyki jazzowej i bardzo dużo fajnych rzeczy powstaje".

Wydarzenie nie tylko zainaugurowało sezon najważniejszych nagród fonograficznych w kraju (to pierwsze Fryderyki z trzech), ale przede wszystkim pokazało, w jak fascynującym kierunku zmierza rodzima scena jazzowa.

Nikola Kołodziejczyk: "Uważam, że tegoroczne Fryderyki były bardzo mocne, jeśli chodzi o poziom albumów i ich ilość. Cieszę się, że jest dużo młodych artystów, którzy robią dziwne rzeczy, bo muzyka jazzowa musi pchać to do przodu. W latach 50. polski jazz był naszym najlepszym towarem eksportowym, nawet za Żelazną Kurtyną, i to się nie zmieniło.

Najczęściej powtarzane zdanie podczas wieczoru przez prowadzących i gości to: polski jazz znajduje się w znakomitej formie. I oby dalej napędzał muzykę do dalszego rozwoju.

Transmisję na żywo można było oglądać na kanale YouTube Fryderyk Festiwal. Transmisja gali w telewizji TVP Kultura 13 kwietnia 2026 r. o godz. 19:00.

