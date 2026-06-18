Trójmiejski zespół daltonists działa od 2021 roku. Debiutancką EP-kę muzycy wydali trzy lata później. W 2025 roku wyszedł z kolei "gradient", na którym znalazło się sześć nowych utworów.

Większą popularność zdobyli, gdy debiutanckie "daltonists" stało się viralem na Youtube i zostało podchwycone przez stacje radiowe w 25 krajach na całym świecie. Ich muzykę można usłyszeć m.in. w BBC 3, BBC 6, Worldwide FM czy Rinse FM. Zagrali m.in. na OFF Festiwalu i Jazz Jantar, a także na zagranicznych Tallinn Music Week oraz Colours of Ostrava.

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Pierwsza kanadyjska trasa daltonists zaczyna się 26 czerwca i obejmuje aż dziewięć koncertów we wschodniej części kraju, z czego większość to festiwale. Dołączyli m.in. do bardzo elitarnego grona czterech polskich zespołów, które kiedykolwiek zagrały na największym festiwalu w Kanadzie czyli Festival d'été de Québec. Ponadto trio jest pierwszym zespołem, który nie nawiązuje do klasycznej lub tradycyjnej muzyki z Polski i znalazł się w line-upie FEQ, jednego z najstarszych festiwali na świecie. Będzie można usłyszeć ich również podczas Ottawa Jazz Festiwal, gdzie wcześniej grali m.in. Tomasz Stańko, Maciej Obara czy Marcin Wasilewski.

"To było dla nas spore zaskoczenie. Wygraliśmy konkurs Crossroads Showcase w Czechach w czerwcu 2025 roku, a trzy miesiące później dostaliśmy listę festiwali od Eweliny (Agencja Sweet Beets), na które zostaliśmy zaproszeni. To dla nas ogromna nobilitacja i spełnienie naszych marzeń" - mówi Jacek Rezner, perkusista zespołu.

"Wkładamy ogrom pracy od samego początku w istnienie tego zespołu, a każdy z nas mocno w niego wierzy. Mamy wokół siebie wspaniałych ludzi, za których jesteśmy bardzo wdzięczni. Całość daje nam poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie zaplecze, co pozwala nam być skupionym na najważniejszym - muzyce i odważnych poszukiwaniach swojego głosu" - dodaje Roman Wróblewski, odpowiedzialny w daltonists za instrumenty klawiszowe. Trzecim członkiem zespołu jest basista Piotr Orzechowski.

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