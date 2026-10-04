A Story of Polish Jazz w Krakowie: cała historia polskiego jazzu w godzinkę [RELACJA]

Ustalmy na początek, że ten tekst nie jest po to, żeby oceniać, czy tam było dobrze, czy niedobrze, bo wiedząc, kto to organizuje, nie miałam wątpliwości, że będzie wspaniale. Bo za wszystko odpowiedzialny był Bzyk, którego możecie znać z WU-HAE, made in Nowa Huta. Ale oprócz tego, że krzyczy w WU-HAE, to choćby w projekcie Grube Ryby współpracował z Jarosławem Śmietaną i Wojciechem Karolakiem. Pracował też, na przykład, przy filmie "Na zawsze Melomani". Ogólnie na jazzie się zna. Z instrumentami na scenie pojawili się natomiast: Krzesimir Dębski, Adam Czerwiński (odpowiedzialny też za konferansjerkę), Kajetan Galas, Piotr Baron, Antoni Dębski, Marcin Wądołowski, Adam Kowalewski i Piotr Wyleżoł. No sami widzicie, że to nawet na papierze wygląda dobrze.

Koncert. Koncert był podzielony na dwie części, z czego pierwsza była dedykowana pamięci Jarosława Śmietany. Usłyszeliśmy m.in. Duke'a Ellingtona, a później na scenę wyszli raperzy z Nowej Huty aka T-raperzy znad Wisły (żart. Żart!), czyli Bzyk i Marcin Guzik, żeby razem z panami jazzmanami wykonać "Ludzi masa". "Dzięki tej piosence poznaliśmy się z Wojtkiem Karolakiem, Jarkiem Śmietaną, tak się zaczęła nasza przygoda z jazzem. Nigdy wcześniej nie graliśmy tego numeru w takim składzie" - mówili przed utworem. No i co, nie połączysz WU-HAE z jazzem? Odpowiem zdaniem, które wypowiedziałam zapytana na Great September, czy można wieczorem iść na after, a rano biegać: jak się bardzo chce, to można. W ogóle to jest dobry kawałek, tylko ostrzegam, że "A będzie więcej / a będzie ludzi masa / W tym kraju nienawiści / w kraju bez zasad" szybko wchodzi w głowę i bardzo niechętnie ją opuszcza.

Tę część zamknęła kompozycja Adama Czerwińskiego "J.P.W." poświęcona Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu. "Graliśmy z nim, z moim zespołem, jeden z ostatnich, jeśli nie ostatni koncert w jego życiu" - przyznał muzyk, opowiadając o utworze. A Jan Ptaszyn Wróblewski, wiadomo, kto to jest? One of the masters of Polish jazz.

Druga część koncertu to odświeżony projekt wspominanego tu już nie raz Jarka Śmietany z początku XXI wieku. "Ta, całą historię polskiego jazzu w jakąś godzinkę czy ileś tam" - mogliby pomyśleć niektórzy, no i owszem, całą, w trochę ponad godzinkę, ale w internecie znajdziecie też nagranie 10-minutowe. Z oryginalnego składu na scenie w Krakowie a.d. 2026 pojawili się raperzy, Piotr Wyleżoł, Adam Czerwiński i Krzesimir Dębski.

A Story of Polish Jazz w Krakowie Zobacz galerię + 12

"Mieliśmy przygotowane różne rzeczy, ale to już nie ma znaczenia, lecimy na żywioł" - żartował przed startem Bzyk, chociaż na tyle, na ile go znam, to wcale mógłby nie być żart. W każdym razie zaczęliśmy od czasu po wojnie, kiedy jazz był w Polsce zakazany, uznawany za muzykę wymyśloną przez imperialistów i słuchało się go jedynie na tajnych jam sessions. "Sprawa politycznie jest nieczysta". Później byli Jerzy "Duduś" Matuszkiewicz i Melomani, Andrzej Trzaskowski, Krzysztof Komeda, który wolał być jazzmanem niż laryngologiem, krakowskie Zaduszki, festiwal jazzowy w Sopocie (1956, odwilż), Wojciech Karolak, Jazz Jamboree, Mietek Wadecki, Jazz Forum, Henryk Majewski, Michał Urbaniak, Laboratorium, Wydział Jazzowy w Katowicach, Kwartet Muniaka, Krzesimir Dębski… który na scenie w Forum chciał "wylansować swój standard jazzowy", bo "gramy tutaj jakieś amerykańskie rzeczy, precz". Moment, moment, czy to był motyw z "Rancza"?

Wracając do historii: byli też Ewa Bem, Maciej Sikała, Leszek Możdżer, fusion… I prawdę mówiąc, to nie wymieniłam nawet połowy. Wszystkie zwrotki oczywiście przeplatane były solówkami i chociaż ten projekt ma już ponad dwie dekady, to gdyby ktoś zapytał, co to jest - that's a new story of Polish jazz.

"W ogóle nie jesteśmy zaskoczeni" - stwierdził zespół, wracając na scenę na bis. "Przychodźcie na żywą muzykę, nie oglądajcie telewizji, nie słuchajcie głupot w radiu, po prostu kochajcie się i kochajcie sztukę" - padło jeszcze ze sceny, a potem usłyszeliśmy "My Love and Inspiration".

Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to brak zasady, która funkcjonuje np. w krakowskim Mercy Brown, czyli bar działa przed, w przerwach i po koncercie, w trakcie się nie trzaskamy, nie tłuczemy szklanek o podłogę i nie miotamy kostkami lodu w szejkerach. To by była dobra praktyka. O ludziach gadających przez telefon na głośniku i kamerze nie chcę nawet wspominać, bo zgrało się to idealnie z memem, który widziałam, wchodząc do Forum, że jeśli dostawałabym złotówkę za każdy żarcik, że coś mnie denerwuje, miałabym zero złotych, bo nie żartuję.

Ale to rzeczy w zasadzie niezwiązane z tym, co działo się na scenie. Po prostu, panowie, jak wy mnie zaimponowaliście całym tym koncertem. Mam nadzieję, że to nie była akcja na dwa razy, bo chętnie usłyszę to ponownie i jeszcze kogoś namówię. Wszystkich namówię. Tauron rezerwujcie.



