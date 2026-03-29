29. Festiwal Jazz Jantar. Dzień czwarty: Postawili czerwoną kropkę [RELACJA]

Czwarty dzień festiwalu rozpoczął się od solowego występu Mette Rasmussen, na który tym razem nie udało się dotrzeć. Tym większy pozostał niedosyt, że artystka pojawiła się już wcześniej w składzie The Sleep of Reason Produces Monsters podczas trzeciego dnia Jazz Jantaru - był to koncert wyjątkowo intensywny i zapadający w pamięć. Tym bardziej ciekawiło, jak wypadnie w solowej odsłonie, jednak przez własne niedopatrzenie trzeba było obejść się smakiem.

Un.procedure: hipnotyczna podróż i czerwona kropka

Wieczór na dobre rozpoczął brytyjski projekt Un.procedure, który po raz pierwszy zaprezentował się polskiej publiczności. Skład tworzony przez Pierę Onacko, Nathana England-Jonesa i Cassie Kinoshi przywiózł materiał z debiutanckiego albumu - i trzeba przyznać, że jest to wydawnictwo zdecydowanie warte uwagi.

Ich muzyka balansuje między ambientem, elektroniką, improwizacją i jazzem, ale na żywo zyskuje dodatkowy wymiar. To nie był zwykły koncert, a raczej wielowątkowa opowieść budowana dźwiękiem i obrazem. Kluczową rolę odegrała oprawa wizualna tworzona przez Guri Bosh - kolaże ze starych filmów, kaset VHS, geometryczne formy i powracający motyw czerwonej kropki tworzyły sugestywną narrację.

Całość rozwijała się w formie hipnotycznych cykli. Początek przypominał dźwięki sonaru, przywołując uczucie pustki - jakby słuchacz dryfował gdzieś między głębią oceanu a bezkresem kosmosu. Z czasem pojawiały się kolejne warstwy: aluzje polityczne i zalewająca ekran czerwień.

Nie brakowało też kontrastów. W jednej z części muzycy przeszli w spokojniejsze rejony - pojawiły się delikatne melodie, odgłosy ptaków, a na ekranie zakwitły kwiaty. Ten "wiosenny cykl" był jak oddech po wcześniejszym napięciu.

Całość przywoływała skojarzenia z estetyką Godspeed You! Black Emperor - zwłaszcza w sposobie budowania napięcia i łączenia dźwięku z obrazem. To był koncert, który angażował nie tylko słuch, ale i wyobraźnię.

Efekt był na tyle przekonujący, że pojawiła się poważna pokusa zakupu płyty - choć zdrowy rozsądek (i świadomość kolejnego koncertu wieczoru) kazały na chwilę wstrzymać się z decyzją.

Tomasz Chyła Quintet: jazz-rockowy żywioł i owacje na stojąco

Drugą część wieczoru zdominował Tomasz Chyła Quintet. Już przed rozpoczęciem było jasne, że to jeden z najbardziej wyczekiwanych punktów programu - sala w Żaku wypełniła się do ostatniego miejsca. Kwintet zaprezentował premierowy materiał z albumu "It's Not Fake, It's a Replica" (zachęcam do przeczytania naszej recenzji). Oczekiwania były wysokie - i koncert szybko pokazał, że zdecydowanie nie były przesadzone.

Muzyka kwintetu opiera się na wyraźnym połączeniu jazzu i rocka, ale najważniejsze jest to, jak naturalnie te dwa światy się przenikają. Mocne riffy, zdecydowany rytm i intensywne improwizacje tworzą spójną, dynamiczną całość.

Na szczególną uwagę zasługuje lider, Tomasz Chyła, który udowadnia, że skrzypce mogą być pełnoprawnym rockowym instrumentem. To świeże i zaskakujące podejście, które nadaje muzyce zespołu unikalny charakter.

Każdy z muzyków miał swoją przestrzeń - nie zabrakło solowych popisów, ale siłą koncertu była przede wszystkim zespołowa chemia. Fantastyczny kontakt z publicznością, autentyczna radość z grania i energia płynąca ze sceny szybko udzieliły się słuchaczom.

Finał mógł być tylko jeden - owacje na stojąco, w pełni zasłużone. To był występ, który potwierdził, że pozycja zespołu nie jest przypadkowa.

Po takim występie decyzja mogła być tylko jedna - szybki marsz do stoiska z płytami.

Finał Jazz Jantaru tuż za rogiem

Czwarty dzień Jazz Jantaru pokazał szerokie spektrum współczesnej sceny - od eksperymentalnych form opartych na narracji i obrazie po koncertową energię zakorzenioną w jazz-rocku.

Przed nami jeszcze dwa koncerty: polskiego zespołu Ciśnienie oraz brytyjskiego fenomenu Maruja. Początkowo oba miały odbyć się w niedzielę, jednak organizatorzy Jazz Jantaru poinformowali o zmianie - Maruja wystąpi w Żaku w poniedziałek, zamykając tegoroczny festiwal.

Koncert zespołu Maruja został przełożony na poniedziałek, 30 marca. Organizatorzy wyjaśniają, że choć muzycy przylecieli do Gdańska w sobotę, ich instrumenty zostały zagubione przez przewoźnika i dotrą na miejsce dopiero w nocy.

Mimo to w niedzielę nadal będzie okazja spotkać się z grupą. "Muzycy i Klub chcą wynagrodzić widzom te niedogodności, dlatego po koncercie Ciśnienia Maruja zaprasza na DJ set i przybicie piątki z zespołem" - informują organizatorzy Jazz Jantar.

