Hania Derej to urodzona w 2005 roku pianistka, kompozytorka, aranżerka i dyrygentka. Studiuje kompozycję i aranżację jazzową w Conservatorium van Amsterdam oraz dyrygenturę symfoniczną w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Mimo młodego wieku ma w dorobku ponad 130 kompozycji, z których część została usłyszeć możemy na dziesięciu albumach. Porusza się między różnymi gatunkami - od jazzu i elektroniki po muzykę kameralną, filmową i ilustracyjną. Zdobyła między innymi główną nagrodę w plebiscycie "SANKI" 2025 oraz pierwsze miejsce w kategorii "Nowa Nadzieja" w plebiscycie krytyków JAZZ TOP 2024 magazynu "Jazz Forum".

Nowy projekt w trzyosobowym składzie

Hania Derej Trio jest projektem, w którym artystka zbiera swoje dotychczasowe muzyczne zainteresowania i rozwija je w nowych kompozycjach. Przy instrumentach klawiszowych towarzyszą jej Mateusz Szewczyk, grający na gitarze basowej i kontrabasie, oraz perkusista Gniewomir Tomczyk.

Podstawą brzmienia jest jazz wzbogacony elektroniką i elementami neoklasyki. Spokojniejsze, melodyjne fragmenty przeplatają się z intensywnymi partiami, a powtarzające się motywy nadają utworom puls. Muzyka ma oddawać zarówno energię codziennego życia, jak i momenty przeciążenia czy zatrzymania.

Materiał projektu był prezentowany między innymi na OFF Festivalu, Pol'and'Rocku, Riga Music Week i Polish Jazz Festival w Budapeszcie. Trio wystąpiło również na międzynarodowych festiwalach showcase'owych Eurosonic w Groningen, SXSW w Austin czy w Meksyku. W Gdyni zdobyło podwójne Grand Prix konkursu podczas Energa Ladies' Jazz Festival - od jury i publiczności!

Choć projekt działa pod szyldem tria, część kompozycji powstała z myślą o kwartecie z saksofonem. Zespół chce zapraszać do współpracy muzyków z miejsc, w których występuje, tworząc okazję do spotkania różnych środowisk i muzycznych doświadczeń.

Album zapisany doświadczeniami

Nowa płyta powstała w czasie wypełnionym nauką, koncertami, podróżami i poznawaniem ludzi. Artystka traktuje ją jako osobisty zapis tego okresu, jego energii, ale też presji, wątpliwości i zmęczenia.

"Tworzyłam ten album w okresie, kiedy dużo podróżowałam, uczyłam się, grałam, tworzyłam i poznawałam nowych ludzi. Ciągle coś się działo, a wszystko toczyło się bardzo szybko. Jednak przez cały ten czas cel pozostawał ten sam: iść zawsze naprzód. Wizja lepszego jutra i poczucie, że zawsze jest kolejna szansa, dają mi nadzieję i energię, by dalej robić to, co robię. Szczerze mówiąc, oprócz trudności związanych z próbą bycia wszędzie jednocześnie był to także czas, kiedy próbowałam odnaleźć siebie. Szukałam swojego miejsca we wspólnocie i społeczeństwie oraz próbowałam zrozumieć system, choć często się z nim nie zgadzam. Zabawne było to, że podczas tych poszukiwań czasami im bliżej byłam celu, tym wydawał się on dalej. Za każdym razem, kiedy myślałam, że już prawie dotarłam, odkrywałam, że za jednymi wielkimi drzwiami czeka jeszcze kilka kolejnych" - tłumaczy artystka.

Materiał swoją premierę miał 25 września 2026 roku nakładem holenderskiej wytwórni ZenneZ Records. Opisując wydawnictwo, kompozytorka wraca do potrzeby ciągłego ruchu naprzód, ale także do chwil, w których łatwo stracić z oczu drobne, codzienne przyjemności. Przywołuje uśmiech nieznajomego, krótkie podziękowanie czy kilka minut słońca: "Obiecałam sobie: nie patrz się za siebie. Mogę uczyć się na swoich doświadczeniach i błędach z przeszłości, ale będę iść naprzód, bo na razie właśnie to jest moim celem".

Warszawska publiczność będzie mogła zapoznać się z nowym materiałem podczas koncertu Hania Derej Trio w Jassmine 9 października 2026 roku!