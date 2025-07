Variete o festiwalu w Jarocinie: "Nie wiem, jak to się stało, że tyle lat minęło" [WYWIAD]

Grzegorz Kaźmierczak (Variete): - Na pewno przyjemnie, w 1985 roku wygraliśmy Jarocin, nie wiem, jak to się stało, że tyle lat minęło. Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, że cały czas wydajemy nowe płyty, z których jesteśmy zadowoleni - właśnie w tym roku wydajemy następną. Ale raczej to sięganie w przeszłość niewiele daje, po prostu jest istotne to, co w danym momencie jest do zrobienia. I właśnie to realizujemy, będąc aktywnym zespołem.