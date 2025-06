Rock znów zabrzmi w Jarocinie! Festiwal powraca z energią i legendami sceny

Od 17 do 20 lipca Jarocin ponownie stanie się mekką miłośników mocnego brzmienia. W programie przewidziano występy na dwóch plenerowych scenach przy ulicy Maratońskiej oraz koncerty w amfiteatrze, gdzie odbędą się Wielkopolskie Rytmy Młodych - nawiązujące do źródeł całej festiwalowej historii.

Atmosfera tego miejsca, jego muzyczne dziedzictwo i oddani fani sprawiają, że Jarocin to więcej niż festiwal - to zjawisko kulturowe. Od lat 70. stanowi przestrzeń dla rocka, punka i alternatywy - i nie inaczej będzie w tym roku.

Młodą scenę reprezentować będą m.in. Węże , Senders , Wirefall , Lock Down czy Willa Kosmos , a fanów punkowych klimatów ucieszą koncerty The Analogs , Booze & Glory i Dziadów Kapitana Klossa . Na scenie pojawią się także pełni humoru Bracia Figo Fagot , lokalna grupa Atmosphere / Marcin Rozynek oraz reggae-rockowy Bongostan . Szczególnym akcentem będzie występ zespołu Pogo-Dni z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie.

To od tego wszystko się zaczęło - właśnie z Wielkopolskich Rytmów Młodych narodził się Jarocin Festiwal. W czwartek, 17 lipca, w amfiteatrze odbędą się koncerty półfinałowe z udziałem młodych zespołów walczących o występ na głównej scenie. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny - to szansa, by zobaczyć narodziny nowych gwiazd sceny.