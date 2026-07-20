W niedzielę podczas ostatniego dnia Festiwalu w Jarocinie, w 40. rocznicę powstania filmu dokumentalnego telewizji BBC "Moja krew, twoja krew", którego tytuł zapożyczono z piosenki zespołu Republika, odbyło się spotkanie "Moja krew, twoja krew - 40 lat później".

W projekcie dowodzonym przez Leszka Biolika (kierownik muzyczny) na scenie wzięli udział: Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel i Szymon Jarmuła.

Z kolei podczas spotkania zespół Republika, reprezentowany przez trzech muzyków grupy, został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Medal wręczyła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

Republika nagrodzona na Festiwalu w Jarocinie. "Dla głosu pokolenia"

"Ta nagroda tak naprawdę jest trochę dla pokolenia, dla jego głosu" - powiedział podczas odbierania odznaczenia Leszek Biolik, basista grupy w latach 1991-2002, który razem ze Zbigniewem Krzywańskim (gitara) i Sławomirem Ciesielskim (perkusja) pod różnymi szyldami powracał po śmierci wokalisty i lidera Grzegorza Ciechowskiego. Biolik, Krzywański i Ciesielski jako Republika zagrali w niedzielę w Jarocinie.

Podczas niedzielnej uroczystości można było usłyszeć piosenki, które pojawiły się w filmie dokumentalnym.

"Film zawiera ponad 30 utworów, ale wszystkich nie bylibyśmy w stanie zagrać. Sam wybrałem repertuar kierując się m.in. dostępnością artystów oraz przebojowością i znaczeniem tych piosenek" - powiedział PAP dyrektor festiwalu, Michał Wiraszko.