Republika odznaczona Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w Jarocinie. "Dla głosu pokolenia"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

"Ta nagroda tak naprawdę jest trochę dla pokolenia, dla jego głosu" - skomentował Leszek Biolik, basista Republiki, podczas uroczystości wręczenia zespołowi Złotego Medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Muzycy odebrali odznaczenia podczas Festiwalu w Jarocinie.

Leszek Biolik gra na gitarze basowej na scenie Festiwalu w Jarocinie; w tle klawiszowiec, światła i nagłośnienie.
Leszek Biolik (Republika) podczas koncertu "Moja krew, twoja krew" na Festiwalu w JarocinieEris WójcikINTERIA.PL

W niedzielę podczas ostatniego dnia Festiwalu w Jarocinie, w 40. rocznicę powstania filmu dokumentalnego telewizji BBC "Moja krew, twoja krew", którego tytuł zapożyczono z piosenki zespołu Republika, odbyło się spotkanie "Moja krew, twoja krew - 40 lat później".

W projekcie dowodzonym przez Leszka Biolika (kierownik muzyczny) na scenie wzięli udział: Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel i Szymon Jarmuła.

Z kolei podczas spotkania zespół Republika, reprezentowany przez trzech muzyków grupy, został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Medal wręczyła wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc.

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Republika nagrodzona na Festiwalu w Jarocinie. "Dla głosu pokolenia"

"Ta nagroda tak naprawdę jest trochę dla pokolenia, dla jego głosu" - powiedział podczas odbierania odznaczenia Leszek Biolik, basista grupy w latach 1991-2002, który razem ze Zbigniewem Krzywańskim (gitara) i Sławomirem Ciesielskim (perkusja) pod różnymi szyldami powracał po śmierci wokalisty i lidera Grzegorza Ciechowskiego. Biolik, Krzywański i Ciesielski jako Republika zagrali w niedzielę w Jarocinie.

Podczas niedzielnej uroczystości można było usłyszeć piosenki, które pojawiły się w filmie dokumentalnym.

"Film zawiera ponad 30 utworów, ale wszystkich nie bylibyśmy w stanie zagrać. Sam wybrałem repertuar kierując się m.in. dostępnością artystów oraz przebojowością i znaczeniem tych piosenek" - powiedział PAP dyrektor festiwalu, Michał Wiraszko.

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