Potężna burza nad Jarocinem. Koncerty opóźnione po ewakuacji festiwalu

Tegoroczna edycja Jarocin Festiwalu jest zaplanowana w dniach 16-19 lipca. Impreza ma wyjątkowe miejsce w historii polskiego rocka.

Harmonogram drugiego dnia szybko uległ zmianie. Najpierw ogłoszono ze sceny, że koncerty zostały opóźnione o pół godziny, a później - po występie Brudnych Dzieci Sida - zarządzono ewakuację w związku z potężną burzą przechodzącą nad Wielkopolską.

Jarocin Festiwal: Ewakuacja w związku z burzą

Uczestnicy zostali poproszeni o współpracę z ochroną. Prowadzący Edgar Hein ze sceny podziękował za "wzorową współpracę". Jak informuje obecna na miejscu wysłanniczka Interii Oliwia Kopcik, całość pogodowego zamieszania trwała ok. 40 minut, a festiwalowicze (w przeciwdeszczowych płaszczach) wracają na teren imprezy. Ruszyły już koncerty - na scenie gra grupa The Bill.

W piątek na dwóch scenach mają pojawić się m.in. Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Dezerter, Strachy Na Lachy, Farben Lehre (40-lecie), Spięty, The Bill (40-lecie), WaluśKraksaKryzys, Frontside, Leniwiec, Gold Rock Band i Negatyw.

W sobotę zaplanowano koncerty m.in. Happysad, Acid Drinkers, Houk (skład z płyty "Generation X"), Sztywnego Pala Azji (40-lecie), Wojtka Szumańskiego i Voo Voo.

Z kolei ostatni dzień to m.in. "Moja Krew, Twoja Krew" (koncert specjalny z udziałem m.in. Republiki), Obywatelka K.L. Kasia Lins, Krzysztof Zalewski, Lordofon, Mery Spolsky gra Kontrolę W/ Kosmetyki Mrs. Pinki, Wiraszko, Closterkeller, Zuta, The Cassino i Jacko Brango.