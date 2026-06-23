Mery Spolsky sięgnęła po kultowy utwór z lat 80. "Polska musi sobie przypomnieć"

"Manekiny" to pierwsza studyjna odsłona projektu "Mery Spolsky gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki". Utwór wybrzmiał po raz pierwszy na żywo podczas koncertu w Zduńskiej Woli, który odbył się 20 czerwca. Teraz trafił do serwisów streamingowych.

W ramach przedsięwzięcia Mery Spolsky sięga po repertuar dwóch legendarnych formacji nowofalowych związanych ze Zduńską Wolą. To właśnie tam w latach 80. działały Kontrola W. i później Kosmetyki Mrs. Pinki, zespoły cenione przez fanów polskiej alternatywy za nieoczywiste połączenie punkowej energii i psychodelicznych inspiracji.

Nową wersję "Manekinów" przygotował No Echoes, producent od lat współpracujący z wokalistką.

"Jak mogłam wcześniej ich nie znać?"

Mery Spolsky przyznaje, że propozycja udziału w projekcie skłoniła ją do muzycznych poszukiwań.

"Kiedy padła propozycja udziału w tym projekcie, zadałam sobie pytanie: "Jak to możliwe, że wcześniej nie znałam Kontroli W.?". Ich teksty i muzyka są absolutnie szalone, pełne punkowej psychodelii i nowoczesności. Uwielbiam brzmienie zespołów z lat 80. i bardzo fascynuje mnie nowa fala. To, że nie trafiłam na te piosenki wcześniej, tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że muszę je zaśpiewać na nowo. Polska musi sobie przypomnieć o istnieniu tej cudownej kapeli! - mówi artystka.

Wokalistka podkreśla, że praca nad materiałem okazała się dla niej także sentymentalną podróżą do własnych muzycznych początków.

Historia jak z życia Mery Spolsky

Jak wspomina piosenkarka, losy Kontroli W. i Kosmetyków Mrs. Pinki w wielu punktach przypominają historię jej pierwszego zespołu.

"Podczas prób przypomniałam sobie, jak to było być w rockowej kapeli. To zabawne, bo moje muzyczne początki wyglądały bardzo podobnie. Grupa przyjaciół zakłada zespół, pojawiają się pierwsze sukcesy, a później każdy idzie swoją drogą przez studia czy pracę. Z tej historii rodzi się nowy skład pod inną nazwą. Dokładnie tak było z moją studencką grupą Makijaż" - wspomina.

Jak dodaje, udział w projekcie pozwolił jej wrócić do marzeń sprzed lat.

"Mam ogromny sentyment do tamtego czasu. Dzięki temu projektowi spełniam marzenia tej rockowej dziewczyny z gitarą elektryczną" - podkreśla.

Jarocin usłyszy "Manekiny"

Premiera singla jest dopiero początkiem. Już 19 lipca Mery Spolsky zaprezentuje materiał podczas Jarocin Festiwal, jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej muzyki alternatywnej.

Artystka wystąpi tam z programem "Mery Spolsky gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki", oddając hołd zespołom, które dla publiczności Jarocina były ważną częścią nowofalowej sceny lat 80.

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