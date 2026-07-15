Tegoroczna edycja Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach 16-19 lipca. Na scenie zaprezentują się m.in. Houk (w składzie z płyty "Generation X"), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański i Stacja B.

Ostatniego dnia festiwalu premierę będzie miał koncert specjalny "Moja krew, Twoja krew" z okazji 40-lecia filmu BBC o tym tytule. W projekcie dowodzonym przez Leszka Biolika (kierownik muzyczny) wezmą udział: Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel i Szymon Jarmuła.

Małgorzata Potocka pokaże nieznane zdjęcia Grzegorza Ciechowskiego

Z oczywistych powodów w składzie Republiki nie będzie zmarłego w 2001 r. wokalisty Grzegorza Ciechowskiego. Jednak jego fani w Muzeum Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie będą mogli zobaczyć specjalną wystawę Obywatela G.C. (19 lipca, godz. 14:00).

"Minęło 25 lat od odejścia Grzegorza. Trudno jest wracać do tej historii, ale pamiętam tylko szczęśliwe chwile. Wyjęłam wielkie pudło setek zdjęć, które Mu robiłam i postanowiłam pokazać światu fotografie, które nie były pokazywane" - napisała Małgorzata Potocka, która przez blisko 10 lat była w związku z Grzegorzem Ciechowskim.

Rozwiń

Podczas wernisażu w Jarocinie aktorce towarzyszyć będą córki Weronika i Matylda. Ta druga, urodzona w 1978 r., jest owocem małżeństwa Potockiej z Józefem Robakowskim. Porzuciła go właśnie dla Ciechowskiego, który był wtedy żonaty z Jolantą Muchlińską.

"To było świętokradztwo, najgorsze co mogłam zrobić. Wejść do łóżka, które należało do niego i jego żony" - opowiadała Potocka po latach.

W 1987 r. Ciechowski i Potocka doczekali się jedynej wspólnej córki - to dla niej wokalista napisał utwór "Piosenka dla Weroniki". Związek frontmana Republiki również zakończył romans; tym razem to on związał się z opiekunką Weroniki, Anną Wędrowską (po śmierci Ciechowskiego wyszła potem za Wojciecha Skrobiszewskiego i przyjęła jego nazwisko). Z nią doczekał się trójki dzieci: Heleny (ur. 1995), Brunona (ur. 1996) i Józefiny (ur. 2002, już po śmierci Ciechowskiego).