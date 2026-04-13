Lech Janerka pożegna się z fanami w Jarocinie! Festiwal odsłania kolejne karty

Tegoroczna edycja festiwalu w Jarocinie odbędzie się w dniach 16-19 lipca. Jednym z najważniejszych momentów imprezy będzie bez wątpienia występ Lecha Janerki. Artysta, który od 40 lat kroczy własną muzyczną ścieżką, postanowił zakończyć karierę. Twórca takich międzypokoleniowych hymnów jak "Jezu, jak się cieszę" czy "Rower" wystąpi w Jarocinie w ramach swojej pożegnalnej, bardzo limitowanej trasy koncertowej.

Michał Wiraszko, dyrektor artystyczny festiwalu, nie ma wątpliwości, że to będzie wyjątkowe wydarzenie: "To będą wzruszające i historyczne momenty. Lech, który jest jednym z symboli Jarocina, zagra na festiwalu swój ostatni koncert, żegnając się z jarocińską sceną i publicznością. Nie sądzę, aby był pod sceną tego dnia ktokolwiek, kto nie wyśpiewa z Mistrzem na cały głos jego najwspanialszych utworów i kto na koniec będzie miał suche oczy" - przyznaje.

Wielkie powroty i muzyczny hołd

Na festiwalowej scenie nie zabraknie też potężnego, gitarowego uderzenia. Po ośmiu latach milczenia wraca wizytówka polskiego metalcore'u - zespół Frontside, który zaprezentuje materiał ze swojego najnowszego, albumu "Nemesis". Emocji dostarczy również Voo Voo pod wodzą Wojciecha Waglewskiego, promujące krążek "Dźwięczność".

Prawdziwą gratką dla fanów historii polskiego punka będzie projekt Gold Rock Band. To unikalny muzyczny hołd złożony legendarnemu Robertowi Brylewskiemu. Inicjatywa powołana do życia przez córki artysty, Ewę i Sarę, przypomni nieśmiertelne utwory takich formacji jak Brygada Kryzys, Armia oraz Izrael.

Młoda krew u boku legend

Jarocin to jednak nie tylko nostalgiczne powroty, ale też przestrzeń dla nowych, buntowniczych głosów. Do line-upu dołącza m.in. Stacja B., grająca energetycznego punk rocka, oraz projekt Czemoo - złożona z samych nastolatków wybuchowa mieszanka rapu i hardcore'u. Zobaczymy też prowokującego Sensei Dżakbę oraz laureatów Rytmów Młodych - zespół Père-Lachaise.

Przypomnijmy, że ogłoszeni artyści dołączają do imponującej listy ogłoszonych już wcześniej muzyków. Na 56. edycji festiwalu wystąpią m.in. Acid Drinkers, Dezerter, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański oraz reaktywowany na jeden specjalny koncert Houk Generation X. Organizatorzy zaplanowali również specjalne projekty, takie jak "Kobiety Jarocina" z Renatą Przemyk czy "Moja krew, Twoja krew". Warto jednak zaznaczyć, że to wciąż dopiero połowa ogłoszeń!

