Zespół Republika, 40 lat od pamiętnego koncertu w Jarocinie i 25 lat po odejściu Grzegorza Ciechowskiego, ponownie spotka się na scenie. Zbigniew Krzywański, Sławek Ciesielski i Leszek Biolik oraz zaproszeni goście wezmą udział w koncertach "MOJA KREW, TWOJA KREW". Trzy letnie występy: lipcowy - podczas Jarocin Festiwal oraz sierpniowe - w ramach Męskiego Grania, w Krakowie i Warszawie to jedyna szansa, aby zobaczyć zespół Republika na żywo na scenie.

Reaktywacja Republiki! Kultowa grupa znów wystąpi przed wiernymi fanami

"Pod szyldem Republika występujemy bardzo rzadko i tylko przy niezwykłych okazjach. Taką właśnie jest 40-lecie filmu 'Moja krew, Twoja krew'" - mówi gitarzysta zespołu Zbigniew Krzywański.

Przypomnijmy, że utwór "Moja krew" ma szczególne miejsce nie tylko w filmie, ale też w dziejach Republiki i festiwalu w Jarocinie. Nie tylko dał tytuł filmowi BBC, ale też go rozpoczyna, pokazując, że polska muzyka lat 80. stała buntem i niezgodą na zastaną rzeczywistość. Pierwszy raz "Moja krew" została wykonana na koniec legendarnego koncertu podczas festiwalu w 1985 roku, kiedy najpierw zespół obrzucono pomidorami i torebkami z piaskiem, a na koniec zaśpiewano "sto lat". Właśnie ta piosenka stała się symbolem zwycięstwa sztuki, ale także prawdy nad fałszem. W kolejnych latach Republika wykonywała ją niezwykle rzadko, tylko w wyjątkowych momentach i zawsze na bis.

"On był takim rzuceniem mikrofonu. Gdy go graliśmy, to tylko na koniec i nigdy po nim nie wychodziliśmy już na scenę" - mówi Leszek Biolik, basista Republiki i kierownik muzyczny koncertu.

"Niezwykłe, jak Grzegorz nakreślił w tekście komórkowy poziom uwikłania człowieka w świat, również cybernetyczny, i w politykę. Nauczyłem się go tak, jak w podstawówce uczyłem się ustępów Pana Tadeusza" - dodaje Michał Wiraszko, współorganizator i dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal 2026, pomysłodawca koncertów.

Koncert "Moja krew, Twoja krew" to projekt specjalny tegorocznego festiwalu w Jarocinie upamiętniający czterdziestą rocznicę premiery filmu. Wystąpią w nim oryginalni twórcy piosenek, które pojawiły się w filmie, czyli Robert Gawliński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Tomek Lipiński, a także młodzi twórcy, jak Mery Spolsky, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski czy Szymon Jarmuła.

"To pierwsze od 25 lat zdjęcie zespołu Republika. Tak, nie ma z nami Grzegorza. Nie będziemy udawać, że jest. Nikt go też nie zastąpi, dlatego nigdy nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy robić castingów na nowego wokalistę. Gramy, aby dopisać kolejny rozdział tej historii. Do zobaczenia" - przekazuje Republika.

Koncert będzie miał swoją premierę w Jarocinie 19 lipca 2026 roku, a już kilka tygodni później zagości na Żywiec Męskie Granie w Krakowie (8 sierpnia) i Warszawie (21 sierpnia).

Warto dodać, że Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2026. Dotychczas ogłoszeni artyści i artystki: Houk Generation X (reaktywacja na jeden koncert), Lech Janerka (ostatni koncert w Jarocinie), Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre (40-lecie), Happysad (25-lecie), Closterkeller, Obywatelka K.L. Kasia Lins, Sztywny Pal Azji (40-lecie), The Bill (40-lecie), Leniwiec, Negatyw, Spięty, Zuta, Cafetrauma, The Cassino, Wojtek Szumański, Gold Rock Band, Stacja B., Père-Lachaise, Sensei Dżakba, Czemoo.

Koncert specjalny "Moja krew, Twoja krew": Republika, Robert Gawliński, Tomek Lipiński, Wojciech Waglewski, Darek Malejonek, Paweł Gumola, Mateusz Pospieszalski, Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Kasia Lins, Michał Wiraszko, Zuta, Hela Dys, Aleksander Zajdel, Szymon Jarmuła, Leszek Biolik (kierownik muzyczny).

To wciąż jedynie część ogłoszeń 56. edycji najstarszego festiwalu rockowego w Polsce. Kolejne informacje programowe już wkrótce. Szczegóły oraz bilety dostępne są na stronie jarocinfestiwal.pl

