Imprezy o charakterze showcase'owym od lat udowadniają, jak ważnym elementem rynku muzycznego są merytoryczne panele dyskusyjne. Konferencja stanowi naturalne dopełnienie legendarnego konkursu Wielkopolskie Rytmy Młodych, który przez dekady lansował największe talenty rodzimej sceny. To właśnie w Jarocinie swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak T. Love, Hey z Katarzyną Nosowską, a w ostatniej dekadzie również zespół Curly Heads Dawid Podsiadło czy WaluśKraksaKryzys.

Warsztaty i spotkania z legendami

Harmonogram zaplanowanej na 17-19 lipca imprezy obfituje w dyskusje i warsztaty praktyczne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział między innymi w zajęciach tekściarskich prowadzonych przez Huberta "Spiętego" Dobaczewskiego oraz zgłębić tajniki produkcji muzycznej pod okiem Marcina Borsa. Organizatorzy przewidzieli również intrygujące spotkania autorskie, w tym wyjątkową rozmowę dwóch Krzysztofów Grabowskich (z Dezertera i Strachów na Lachy), a także prelekcje z udziałem Wojciecha Waglewskiego, Lecha Janerki i muzyków zespołu Republika.

Entuzjazm dyrektora artystycznego

Pomysłodawca inicjatywy i dyrektor artystyczny festiwalu, Michał Wiraszko nie ukrywa ogromnej satysfakcji z poszerzenia formuły wydarzenia. Podsumowując najnowszy projekt, stwierdził: "To świetne dopełnienie programu jarocińskiego festiwalu. Mam nadzieję, że te 55 lat historii naszej imprezy znajdzie odzwierciedlenie w jakości i popularności Konferencji, a panele, warsztaty i spotkania na stałe wejdą do festiwalowej rozpiski. Dzięki Konferencji, program tegorocznego festiwalu trwa codziennie od 10 rano do 3 w nocy i jestem z tego bardzo dumny. Nie spać - zwiedzać! Zapraszam do Jarocina już w połowie lipca".

Informacje dla uczestników

Wszystkie wydarzenia w ramach konferencji odbędą się w przestrzeniach Kamienicy Kultury na jarocińskim Rynku oraz w Kinie ECHO. Co istotne, wstęp na wszystkie wydarzenia Konferencji RYTMY MŁODYCH jest całkowicie bezpłatny. Harmonogram prezentuje się następująco:

Piątek (17 lipca)

O godzinie 10:00 rozpocznie się warsztat o mediach społecznościowych prowadzony przez Agatę Truszczyńską i Klaudię Szymańską .

O 11:00 ruszą warsztaty tekściarskie "Sklejam Słowa", w których wezmą udział Hubert "Spięty" Dobaczewski i Weronika Serocka .

W południe Marcin Bors poprowadzi zajęcia dotyczące roli producenta w życiu muzyka.

O 13:00 Zuza Głowacka doradzi uczestnikom w ramach spotkania "Jak porywać tłumy?!".

O godzinie 14:00 spotkają się na scenie Krzysztof Grabowski z Dezertera i Krzysztof Grabowski ze Strachów na Lachy, a rozmowę poprowadzi Edgar Hein.

Sobota (18 lipca)

O godzinie 11:00 w Kamienicy Kultury rozpocznie się panel "Jaki Jarocin?" z Walterem Chełstowskim i Michałem Wiraszko .

W Kinie ECHO o 11:00 i 12:30 zaplanowano film oraz spotkanie autorskie "Śpij, śpij inteligencie" z udziałem Lecha Janerki i Grzegorza Brzozowicza .

W południe w Kamienicy Kultury Alek Bošković opowie o budowaniu relacji z fanami w erze streamingu.

O 13:00 wystartuje branżowe Q&A w formule speed meeting, w którym wezmą udział eksperci z organizacji ZPAV, IGMAP i STOART oraz zaproszeni prawnicy.

Niedziela (19 lipca)

Dzień rozpocznie o 10:30 panel Marcina Bąkiewicza z AntyRadia dotyczący skutecznej promocji muzyki w eterze.

O godzinie 11:30 Piotr Metz porozmawia z Wojciechem Waglewskim w ramach spotkania autorskiego "Dzień dobry wieczór".

Finałowym punktem będzie odbywający się o 12:30 w Kinie ECHO panel "Moja Krew, Twoja Krew - 40 lat później" z muzykami zespołów Republika, Armia i Houk, który poprowadzą Piotr Stelmach i Leszek Gnoiński.