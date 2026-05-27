Jarocin Festiwal 2026 ogłasza kolejne gwiazdy. Kto zamyka line-up?

Z wcześniejszych ogłoszeń wiemy już, że na Jarocin Festiwal zagrają m.in. Houk Generation X, Lech Janerka, Voo Voo, Acid Drinkers, Dezerter, Frontside, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasia Lins, Sztywny Pal Azji, Strachy na Lachy, The Bill, Leniwca, Spiętego, Zutę i The Cassino. W programie znalazł się też koncert specjalny "Moja krew, Twoja krew" z udziałem m.in. Roberta Gawlińskiego, Tomka Lipińskiego, Wojciecha Waglewskiego, Pawła Gumoli, Krzysztofa Zalewskiego, Mery Spolsky Leszka Biolika.

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach od 16 do 19 lipca. Bilety na wydarzenie są jeszcze dostępne.

Jarocin Festiwal 2026 z ostatnim ogłoszeniem

Do line-upu dołączył m.in. Krzysztof Zalewski, który w 2017 roku na jarocińskiej scenie wystąpił z hołdem dla Czesława Niemena, skutkującym albumem "Zalewski/Niemen". Po raz pierwszy w historii festiwalu do Jarocina zawita Lordofon - jeden z najciekawszych zespołów młodego pokolenia. "Duet z powodzeniem łączy indie rock, punkową energię, rapową narrację i popową przebojowość, tworząc własny, niepodrabialny język muzyczny, a pełne sale koncertowe w całym kraju zdają się to potwierdzać" - czytamy w zapowiedzi.

Publiczność usłyszy również Mery Spolsky. Wokalistka przyjedzie do Jarocina z programem "Mery Spolsky gra Kontrolę W. i Kosmetyki Mrs. Pinki", w którym sięgnie po twórczość kultowych zespołów nowej fali, doskonale znanych jarocińskiej publiczności lat 80.

Nie zabraknie też przedstawicieli reggae, a w zasadzie żywej legendy tego gatunku - Bakshish. "Zespół już rok po swoim powstaniu trafił do 'Złotej Dziesiątki' Jarocina 1983, by rok później wrócić na festiwal jako jedna z jego największych gwiazd" - przypominają organizatorzy. W składzie znalazł się jeszcze Jacko Brango, czyli Szymon Paduszyński, który debiutanckim albumem "Za dużo gitar" przypomniał słuchaczom najlepszą rockową estetykę.

Będzie też coś dla fanów mocnego brzmienia - mowa tutaj o zespole Okrütnik. "Zespół prezentuje bezkompromisową mieszankę thrash i speed metalu z black metalową estetyką oraz pogańską symboliką. Po trasie z legendarnym Turbo i wydaniu albumów 'Legion Antychrysta' oraz 'Krwawy Pontyfikat' grupa stała się jednym z najgłośniejszych przedstawicieli nowej fali ekstremalnego metalu w Polsce" - zachęcają organizatorzy festiwalu.

Do grona wykonawców dołącza również Sick Saints. Ich muzyka czerpie inspiracje zarówno z nowojorskiego glam rocka lat 70., jak i kalifornijskiej sceny początku lat 80., gdzie rodziły się thrash metal i glam metal. Line-up zamyka Wiraszko, znany jako lider zespołu Muchy, a także dyrektor artystyczny Jarocin Festiwal.

"To już ostatnie ogłoszenie koncertowe tegorocznego Jarocina. Najbardziej muzycznego i najliczniejszego pod względem artystycznym festiwalu w tym stuleciu. W dodatku hasło tegorocznego Jarocina mogłoby brzmieć 'Tylko polski rock!', bo program festiwalu wspiera i opiera się w 100% na lokalnych artystach Prawie 50 koncertów i kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących, w tym konferencja branżowa, której ogłoszenie jeszcze przed nami - to wszystko, co sprawia, że zapraszam was w tym roku do Jarocina szczególnie gorąco. Z ogromną radością wystąpię też przed państwem na festiwalu, któremu poświęciłem całe serce i siły w ostatnim roku. Do zobaczenia pod sceną" - mówi Michał Wiraszko.

