Jarocin Festiwal 2026 odsłania wszystkie karty! Znamy już pełną rozpiskę koncertów
Jarocin Festiwal 2026 już za miesiąc, a organizatorzy ogłaszają właśnie podział artystów na sceny oraz dni imprezy. Przedstawiamy pełen harmonogram koncertów. Jednocześnie do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe!
Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca. W tegorocznym programie znalazło się miejsce zarówno dla legend polskiej muzyki, najważniejszych przedstawicieli sceny alternatywnej, jak i artystów młodego pokolenia. Wydarzenie ponownie pokaże swój wyjątkowy charakter, od ponad czterech dekad pozostając jednym z najważniejszych muzycznych festiwali w naszym kraju.
Do startu jarocińskich koncertów został jeszcze ponad miesiąc, lecz organizatorzy spieszą z nowymi ogłoszeniami. Już wiadomo, jak będzie wyglądał podział na sceny oraz dni festiwalu. Oto pełen harmonogram Jarocin Festiwalu 2026:
16 lipca, czwartek
Amfiteatr w Jarocinie
- Finał Wielkopolskich Rytmów Młodych
- Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" Siekiery
- Renata Przemyk + Goście grają "Kobiety Jarocina"
Nene Heroine "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka
17 lipca, piątek
Scena Czarna
- Lech Janerka - ostatni koncert w Jarocinie
- Dezerter
- Laureat Rytmów Młodych
- Strachy Na Lachy
- Farben Lehre 40
- Spięty
- The Bill 40
- Brudne Dzieci Sida
Scena Biała
- WaluśKraksaKryzys
- Frontside
- Leniwiec
- Gold Rock Band
- Negatyw
- Stacja B.
- Czemoo
Variété "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka
18 lipca, sobota
Scena Czarna
- Happysad 25
- Acid Drinkers
- Laureat Rytmów Młodych
- Houk Generation X
- Sztywny Pal Azji 40
- Wojtek Szumański
- Dimon
- Sensei Dżakba
Scena Biała
- Voo Voo
- Cafetrauma
- Père-Lachaise
- Subterfuge
- Sigma x Snutki
- Okrütnik
- Sick Saints
Baksish "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka
19 lipca, niedziela
Scena Czarna
- Moja Krew, Twoja Krew - koncert specjalny z gościem: Republiką
- Obywatelka K.L. Kasia Lins
- Zalewski
- Lordofon
- Mery Spolsky gra Kontrolę w/ Kosmetyki Mrs. Pinki
- Wiraszko
- Guma Solo Akt
Scena Biała
- Closterkeller
- Zuta
- The Cassino
- Jacko Brango
Do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe na Jarocin Festiwal 2026!
W najnowszym ogłoszeniu Jarocin Festiwalu 2026 przekazano, że do sprzedaży trafiły właśnie wyczekiwane przez niektórych uczestników wejściówki jednodniowe. I pula takowych biletów dostępna będzie aż do 3 lipca - wówczas ich cena wynosić będzie 199 zł. II pula wystartuje 4 lipca - wówczas cena wejściówek jednodniowych wzrośnie do 269 zł. Warto zaznaczyć, że pule nie są ograniczone liczbowo. Dodatkowo na bilety jednodniowe nie przewidziano zniżek dla mieszkańców Jarocina. Zakupu wejściówek można dokonać na oficjalnej stronie imprezy: www.jarocinfestiwal.pl.