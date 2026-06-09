Jarocin Festiwal 2026 odsłania wszystkie karty! Znamy już pełną rozpiskę koncertów

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Jarocin Festiwal 2026 już za miesiąc, a organizatorzy ogłaszają właśnie podział artystów na sceny oraz dni imprezy. Przedstawiamy pełen harmonogram koncertów. Jednocześnie do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe!

Michał Wiraszko śpiewa do mikrofonu w ciemnych okularach i czarnym swetrze na tle czarno-białych wzorów.
Michał Wiraszko wystąpi na Jarocin Festiwalu 2026 w niedzielęAdam Burakowski East News

Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca. W tegorocznym programie znalazło się miejsce zarówno dla legend polskiej muzyki, najważniejszych przedstawicieli sceny alternatywnej, jak i artystów młodego pokolenia. Wydarzenie ponownie pokaże swój wyjątkowy charakter, od ponad czterech dekad pozostając jednym z najważniejszych muzycznych festiwali w naszym kraju.

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Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik

Do startu jarocińskich koncertów został jeszcze ponad miesiąc, lecz organizatorzy spieszą z nowymi ogłoszeniami. Już wiadomo, jak będzie wyglądał podział na sceny oraz dni festiwalu. Oto pełen harmonogram Jarocin Festiwalu 2026:

16 lipca, czwartek

Amfiteatr w Jarocinie

  • Finał Wielkopolskich Rytmów Młodych
  • Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" Siekiery
  • Renata Przemyk + Goście grają "Kobiety Jarocina"

Nene Heroine "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

17 lipca, piątek

Scena Czarna

  • Lech Janerka - ostatni koncert w Jarocinie
  • Dezerter
  • Laureat Rytmów Młodych
  • Strachy Na Lachy
  • Farben Lehre 40
  • Spięty
  • The Bill 40
  • Brudne Dzieci Sida

Scena Biała

  • WaluśKraksaKryzys
  • Frontside
  • Leniwiec
  • Gold Rock Band
  • Negatyw
  • Stacja B.
  • Czemoo

Variété "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

18 lipca, sobota

Scena Czarna

  • Happysad 25
  • Acid Drinkers
  • Laureat Rytmów Młodych
  • Houk Generation X
  • Sztywny Pal Azji 40
  • Wojtek Szumański
  • Dimon
  • Sensei Dżakba

Scena Biała

  • Voo Voo
  • Cafetrauma
  • Père-Lachaise
  • Subterfuge
  • Sigma x Snutki
  • Okrütnik
  • Sick Saints

Baksish "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

19 lipca, niedziela

Scena Czarna

  • Moja Krew, Twoja Krew - koncert specjalny z gościem: Republiką
  • Obywatelka K.L. Kasia Lins
  • Zalewski
  • Lordofon
  • Mery Spolsky gra Kontrolę w/ Kosmetyki Mrs. Pinki
  • Wiraszko
  • Guma Solo Akt

Scena Biała

  • Closterkeller
  • Zuta
  • The Cassino
  • Jacko Brango

Do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe na Jarocin Festiwal 2026!

W najnowszym ogłoszeniu Jarocin Festiwalu 2026 przekazano, że do sprzedaży trafiły właśnie wyczekiwane przez niektórych uczestników wejściówki jednodniowe. I pula takowych biletów dostępna będzie aż do 3 lipca - wówczas ich cena wynosić będzie 199 zł. II pula wystartuje 4 lipca - wówczas cena wejściówek jednodniowych wzrośnie do 269 zł. Warto zaznaczyć, że pule nie są ograniczone liczbowo. Dodatkowo na bilety jednodniowe nie przewidziano zniżek dla mieszkańców Jarocina. Zakupu wejściówek można dokonać na oficjalnej stronie imprezy: www.jarocinfestiwal.pl.

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