Jarocin Festiwal 2026 odbędzie się w dniach 16-19 lipca. W tegorocznym programie znalazło się miejsce zarówno dla legend polskiej muzyki, najważniejszych przedstawicieli sceny alternatywnej, jak i artystów młodego pokolenia. Wydarzenie ponownie pokaże swój wyjątkowy charakter, od ponad czterech dekad pozostając jednym z najważniejszych muzycznych festiwali w naszym kraju.

Do startu jarocińskich koncertów został jeszcze ponad miesiąc, lecz organizatorzy spieszą z nowymi ogłoszeniami. Już wiadomo, jak będzie wyglądał podział na sceny oraz dni festiwalu. Oto pełen harmonogram Jarocin Festiwalu 2026:

16 lipca, czwartek

Amfiteatr w Jarocinie

Finał Wielkopolskich Rytmów Młodych

Sad Smiles grają "Nową Aleksandrię" Siekiery

Renata Przemyk + Goście grają "Kobiety Jarocina"

Nene Heroine "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

17 lipca, piątek

Scena Czarna

Lech Janerka - ostatni koncert w Jarocinie

Dezerter

Laureat Rytmów Młodych

Strachy Na Lachy

Farben Lehre 40

Spięty

The Bill 40

Brudne Dzieci Sida

Scena Biała

WaluśKraksaKryzys

Frontside

Leniwiec

Gold Rock Band

Negatyw

Stacja B.

Czemoo

Variété "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

18 lipca, sobota

Scena Czarna

Happysad 25

Acid Drinkers

Laureat Rytmów Młodych

Houk Generation X

Sztywny Pal Azji 40

Wojtek Szumański

Dimon

Sensei Dżakba

Scena Biała

Voo Voo

Cafetrauma

Père-Lachaise

Subterfuge

Sigma x Snutki

Okrütnik

Sick Saints

Baksish "Na Dobranoc" w Spichlerzu Polskiego Rocka

19 lipca, niedziela

Scena Czarna

Moja Krew, Twoja Krew - koncert specjalny z gościem: Republiką

Obywatelka K.L. Kasia Lins

Zalewski

Lordofon

Mery Spolsky gra Kontrolę w/ Kosmetyki Mrs. Pinki

Wiraszko

Guma Solo Akt

Scena Biała

Closterkeller

Zuta

The Cassino

Jacko Brango

Do sprzedaży trafiły bilety jednodniowe na Jarocin Festiwal 2026!

W najnowszym ogłoszeniu Jarocin Festiwalu 2026 przekazano, że do sprzedaży trafiły właśnie wyczekiwane przez niektórych uczestników wejściówki jednodniowe. I pula takowych biletów dostępna będzie aż do 3 lipca - wówczas ich cena wynosić będzie 199 zł. II pula wystartuje 4 lipca - wówczas cena wejściówek jednodniowych wzrośnie do 269 zł. Warto zaznaczyć, że pule nie są ograniczone liczbowo. Dodatkowo na bilety jednodniowe nie przewidziano zniżek dla mieszkańców Jarocina. Zakupu wejściówek można dokonać na oficjalnej stronie imprezy: www.jarocinfestiwal.pl.

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