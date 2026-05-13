Jarocin Festiwal 2026 odsłania kolejne karty! "To już przedostanie z ogłoszeń"

W najnowszej puli ogłoszeń znaleźli się artyści reprezentujący kilka pokoleń i różnych odcieni polskiej alternatywy, od rocka i punka po metal, elektronikę i folk. Najgłośniejszą nazwą tego rozdania są Strachy Na Lachy, czyli zespół dowodzony przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego, od lat zaliczany do najważniejszych formacji polskiej sceny rockowej.

Na Maratońskiej pojawi się także Patyczak w odsłonie Brudne Dzieci Sida. Organizatorzy zapowiadają klasyczny koncertowy żywioł w duchu "trzy akordy - darcie mordy", czyli dokładnie to, z czym ta formacja kojarzy się fanom punkowego grania.

Do Jarocina wraca również legendarne Variété, które debiutowało tu już w 1984 roku. Zespół przywiezie materiał z albumu "Sieć Indry", nominowanego do Fryderyka 2026, i po raz kolejny pokaże swoje charakterystyczne połączenie zimnej fali, jazzu, elektroniki i trip hopu.

Legendy i nowe twarze

W programie znalazł się także Paweł "Guma" Gumola, lider kultowej Moskwy i jedna z ikon polskiej sceny punkowej. W Jarocinie wystąpi z projektem Guma Solo Akt.

Jarocin odwiedzi również WaluśKraksaKryzys. Laureat Wielkopolskich Rytmów Młodych zaprezentuje materiał z płyty "Tematy i wariacje", nominowanej do Fryderyka i Paszportów "Polityki" 2026.

Swoją solową odsłonę pokaże także Michał "DIMoN" Jastrzębski, współzałożyciel i wieloletni perkusista Lao Che. Jego projekt to taneczna alternatywa z punkową energią i miejskimi opowieściami znanymi z albumu "Doskonale", nagranego z udziałem m.in. Artura Rojka, Katarzyny Nosowskiej, Adama Nowaka i Michała Foxa Króla.

Line-up festiwalu w Jarocinie materiały prasowe

Szerokie brzmienie Jarocina

Do line-upu dołącza także Nene Heroine, zespół znany z nieprzewidywalnych, hipnotyzujących koncertów opartych na improwizacji i transowym klimacie. Fani cięższych brzmień dostaną z kolei Subterfuge, czyli progresywny metal łączący heavy, power i death metal z rozbudowaną oprawą sceniczną.

Osobnym punktem programu będzie projekt Sigma x Snutki. Projekt "Uliczny Folklor" został przygotowany specjalnie z myślą o festiwalu w Jarocinie i ma połączyć folkową tradycję, punkową energię oraz miejską wrażliwość.

Dyrektor artystyczny i współorganizator festiwalu Michał Wiraszko podkreśla, że to jedno z najbardziej "jarocińskich" ogłoszeń tegorocznej edycji: "To już przedostanie z festiwalowych ogłoszeń, które pokazuje że Jarocin zarówno jakościowo, ale i ilościowo stawia przede wszystkim na muzykę i to w pełni polską muzykę. Jest to też chyba najbardziej "jarocińskie" ogłoszenie, bo obok legend festiwalu w osobach Grabaża, Patyczaka, Gumy czy Variété, mamy tu laureata Rytmów, czyli Walusia, a także na wskroś lokalnych artystów Sigmę, folkowe Snutki czy Subterfuge z nieodległego Ostrowa Wlkp. Nene Heroine i Dimon dopełniają stawki, udowadniając, że Jarocin to festiwal, wszechstronny i niezamykający się na żadne, muzyczne zjawiska".

Kto jeszcze zagra w Jarocinie?

Wcześniej ogłoszono już m.in. Houk Generation X, Lecha Janerkę, Voo Voo, Acid Drinkers, Dezertera, Frontside, Farben Lehre, Happysad, Closterkeller, Kasię Lins, Sztywny Pal Azji, The Bill, Leniwca, Spiętego, Zutę i The Cassino. W programie znalazł się też koncert specjalny "Moja krew, Twoja krew" z udziałem m.in. Roberta Gawlińskiego, Tomka Lipińskiego, Wojciecha Waglewskiego, Pawła Gumoli, Krzysztofa Zalewskiego, Mery Spolsky Leszka Biolika.

Organizatorzy ujawnili również 20 półfinalistów Wielkopolskich Rytmów Młodych. Koncerty półfinałowe odbędą się 18 i 19 maja w studiu TVP3 Poznań, a zwycięzcy zagrają w finale przeglądu już 16 lipca podczas Jarocin Festiwal 2026.

