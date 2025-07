Jarocin Festiwal 2025: pierwszy dzień. "Nie wiecie, co straciliście" [RELACJA]

Gdzieś po socialach krąży nagranie z pola namiotowego, na którym gość mówi, że tegoroczny line-up jest chyba najmocniejszy od lat. Mi tam się zawsze podobało, ale nie sposób się i z tym stwierdzeniem nie zgodzić.

Równo o 16:15 na Dużą Scenę wyszła Opozycja, która z jarocińską sceną jest związana od lat 80., między innymi jako laureaci przeglądu. "To dla nas wielka przyjemność i radość, że możemy ponownie tu zagrać dla jarocińskiej, dwudziestopierwszowiecznej, publiczności" - mówili przed festiwalem i, jak było widać pod sceną, dwudziestopierwszowieczna publiczność też była zadowolona.

Zaraz po nich zagrali zeszłoroczni laureaci (wtedy jeszcze) Jarocińskich Rytmów Młodych, czyli Willa Kosmos. Dla nich to święto podwójne, bo 18 lipca to też dzień premiery ich nowej płyty. W ogóle rzeczy nowych było dużo, bo zespół działa w zmienionym składzie, po tym jak z zespołu odszedł wokalista, Jasny. Chłopaki nadal dobrze brzmią, chociaż mniej mają z tego "coolkidsowego" vibe'u, który urzekł mnie rok temu. No ale "Moja ciotka to punk rock, nie potrzebne jej wiadro" nadal buja. Nowa płyta wrzucona na listę płyt, które koniecznie muszę przesłuchać.

Jako trzeci zespół mojego nastolęctwa, czyli szczeciński, streetpunkowy, The Analogs. Przed koncertem trochę pogadaliśmy o Jarocinie, 30-leciu i kotkach, można sobie przeczytać i obejrzeć tutaj. Ze sceny Kamil powiedział, że "będzie samo gęste, bo mamy mało czasu" i faktycznie - były "Dzieciaki atakujące policję", "Ruda Kejla", "Blask szminki", "Życie to jest gra" czy kawałek, który chcę, żeby zagrano mi na pogrzebie, tylko po to, żeby wszyscy z rodziny musieli posłuchać przez chwilę punka, czyli "Pożegnanie". Wciąż przyjemność ze słuchania i wcale nie jest to sentyment.

Musimy też coś ustalić - ja ogólnie uznaję, że niech sobie każdy słucha, czego chce, jak się ktoś bawi do disco polo, to co poradzisz, ale mam też takie zespoły, które chętnie anulowałam w zabawie w życzeniowe anulowanie rzeczy ze świata. Nie będę wskazywać palcem wszystkich, ale jednak "O Boże Boże Boże Bożenko / Jak mogłaś to robić z Cyganem" albo "Nie płacz chłopie - zwykła sprawa / Że ci świnia nie dała" obraża mój zmysł estetyki. Ale to tylko moje zdanie, bo pod sceną się działo, chętnie ludzie śpiewali, że tam "patrzcie, świnie, król parkietu". No co poradzisz!

Ale potem zostało mi wynagrodzone, bo swoje 40-lecie na jarocińskiej scenie obchodziła Kobranocka. Szybko więc takie "Ela, czemu się nie wcielasz?" albo "Póki to nie zabronione" ukoiły me skołatane nerwy. Na scenie pojawił się też Dżej Dżej z Big Cyca, żeby wspólnie zaśpiewać "Berlin Zachodni" i "List z pola boju". Drugim gościem był Maciej Balcar, którego jeszcze do niedawna znaliśmy z Dżemu - razem przypomnieli "Biedną panią" i, jak stwierdził Kobra, "jedną z najpiękniejszych piosenek rockowych", czyli "Do kołyski". Coś czuję, że po powrocie do domu dyskografia Kobranocki będzie odświeżana.

Skoro już przy legendarnych zespołach, to był też Myslovitz. I ja się tutaj kajam, bo widziałam ich dwa lata temu na tej samej scenie i nie za bardzo mi siadło. Natomiast teraz chętnie słuchałam "Krakowa", "Chłopców", "Alexandra", "Dla ciebie" (tego wyjątkowo chętnie nawet), "Scenariusza dla moich sąsiadów" czy "Peggy Brown". Niczego tu nie brakowało, do polecenia. Przepraszam, że wcześniej myślałam inaczej.

Dużą Scenę zamknęła gwiazda zagraniczna, czyli New Model Army. Przyznaję, że mnie fascynacja tym zespołem kompletnie ominęła i początek koncertu też mnie za bardzo nie ruszył, natomiast z piosenki na piosenkę podobało mi się coraz bardziej, a na koniec było nawet żal, że to już. Smutne tylko, że publiczność widocznie zmalała po Myslovitz. No i nie wiecie, co straciliście. Trzeba było nie wychodzić.

Nie mniej ważna jest oczywiście Mała Scena. Dla mnie to może nawet i ważniejsza. Tam na start usłyszeliśmy reggae'owy zespół Bongostan, później hardcore'owe Węże, które przyniosły mi nowy życiowy hymn, czyli "Wyśpię się w trumnie". Zespół Metro chwaliłam już jakieś milion razy, ale to jest grupa, która weszła na polską scenę na pełnej i już po pierwszej piosence usłyszanej na żywo można się domyślić dlaczego. Brzmią dobrze, mocno retro, wyglądają też dobrze. Jest tam wszystko, żeby znaleźć się na dużych festiwalach.

Na koniec jeszcze wydarzenie dla wszystkich fanów trójmiejskiej sceny, czyli Dzieci Kapitana Klossa powracające do Jarocina po 40 latach, jako Dziady Kapitana Klossa. No, ale jak na swój wiek i postępującą demencję, to dali panowie radę! I nawet nie mówili, że kiedyś to było.

