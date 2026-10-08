James Blunt, brytyjski wokalista, autor piosenek i muzyk na świat przyszedł 22 lutego 1974 roku. Największą rozpoznawalność przyniosły mu melodyjne, emocjonalne utwory "You're Beautiful" i "Goodbye My Lover". Zanim jednak związał swoje życie z muzyką, przez sześć lat służył w brytyjskiej armii.

Po szkoleniu w Royal Military Academy Sandhurst został oficerem pułku Life Guards i dosłużył się stopnia kapitana. W 1999 roku trafił do Kosowa w ramach misji NATO. Wojenne doświadczenia znalazły później odbicie w piosence "No Bravery", zamykającej jego debiutancki album. Blunt odszedł z wojska w 2002 roku, by poświęcić się muzyce.

Debiut, który zmienił wszystko

Przełom przyszedł wraz z wydanym w 2004 roku albumem "Back to Bedlam". Płyta zawierała zarówno "You're Beautiful", jak i "Goodbye My Lover" - piosenki, które stały się wizytówkami artysty. "You're Beautiful" dotarło na pierwsze miejsce list przebojów między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Początki kariery nie ograniczały się jednak do jednego singla. Jeszcze w 2004 roku Blunt występował jako support Eltona Johna, a rosnąca popularność debiutu pozwoliła mu wkrótce ruszyć w międzynarodowe trasy już jako główna gwiazda.

W kolejnych latach rozwijał repertuar, do którego należą również "1973" oraz utwory z wydanego w 2023 roku albumu "Who We Used To Be". Teraz przygotowuje następne wydawnictwo - "Airplane Mode".

Historia Blunta ma także mniej oczywiste wątki. Podczas pracy nad debiutem mieszkał u Carrie Fisher, aktorki znanej z roli księżniczki Lei w "Gwiezdnych wojnach". To jedno z nietypowych spotkań, które towarzyszyły jego przejściu od wojskowego życia do świata rozrywki.

Nowa płyta już w listopadzie

Album "Airplane Mode" ukaże się 6 listopada 2026 roku. Materiał powstał z udziałem wieloletniego zespołu koncertowego Blunta, a większość nagrań zrealizowano w Pig Music Studios w Banbury. W zapowiedzi wydawnictwa artysta mówi o odzyskaniu twórczego kierunku właśnie podczas pracy w studiu.

Na płycie znajdzie się dwanaście piosenek. Wśród zapowiadających ją singli są "Tastes Like Summer" oraz "Weight Of It All" - utwór poruszający temat presji towarzyszącej współczesnemu życiu. Nowe wydawnictwo będzie również punktem wyjścia do europejskiej trasy w 2027 roku.

James Blunt zagra we Wrocławiu

Polski koncert odbędzie się 10 marca 2027 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 20.00, a za jego organizację odpowiada Prestige MJM. Bilety na wydarzenie są już dostępne na stronie www.biletserwis.pl.

James Blunt ogłosił koncert we Wrocławiu materiały prasowe

Zgodnie z zapowiedziami, obok nowego materiału publiczność usłyszy największe przeboje, w tym "You're Beautiful", "Goodbye My Lover" czy "1973".