James Blunt to od lat jeden z najważniejszych przedstawicieli melodyjnego popu na świecie i jednocześnie ceniony brytyjski songwriter. Największą rozpoznawalność przyniosły mu emocjonalne ballady "You're Beautiful" i "Goodbye My Lover", które dziś cieszą się statusem kultowych. Zanim jednak artysta związał swoje życie z muzyką, przez sześć lat służył w brytyjskiej armii.

W sierpniu tego roku, po kilkuletniej przerwie, 52-latek powrócił z nowościami. Najpierw ukazał się singiel "Tastes Like Summer", będący pierwszą nową piosenką od czasu albumu "Who We Used To Be" z 2023 r. We wrześniu w ręce słuchaczy trafił drugi utwór - "Weight Of It All" - zapowiadający nową erę wokalisty. Wreszcie 6 listopada odbyła się oficjalna premiera albumu "Airplane Mode", na który fani Blunta z niecierpliwością czekali.

James Blunt złożył fanom obietnicę i dotrzymał słowa. Zmuszony był zmienić swoje imię i nazwisko

Gdy tylko najnowszy album Jamesa Blunta ujrzał światło dzienne, muzyk postanowił złożyć odważną deklarację. Bardzo chciał, aby wydawnictwo dotarło na sam szczyt, w związku z czym zapowiedział, że gdy tylko "Airplane Mode" zdobędzie pierwsze miejsce w brytyjskim notowaniu, będzie hucznie świętował. Obiecał fanom, że zmieni wówczas swoje imię i nazwisko na "Ryan Air" - inspirując się nazwą irlandzkich tanich linii lotniczych.

Jak zapowiedział, tak też zrobił. Płyta piosenkarza osiągnęła zamierzony sukces, a ten opublikował w mediach społecznościowych dowód na dotrzymanie danego słuchaczom słowa. Brytyjski gwiazdor zamieścił na swoim profilu skan aktu prawnego, z którego wynika, że od teraz nazywa się Ryan Bel Air. "Kosztowało mnie to 53 funty" - skomentował żartobliwie całą sytuację James Blunt.

Zmiana nazwiska Jamesa Blunta rozbawiła fanów. Zareagował nawet profil firmy Ryanair!

Wpis wokalisty ze zdjęciem aktu prawnego zrobił furorę wśród internautów. Fani zalali Blunta falą komentarzy. "Gratulacje za najwspanialszą kampanię w historii", "Chciałabym zwrot pieniędzy za podpisaną płytę, Ryan! Na mojej jest imię James...", "Na szczęście nie wytatuowałam sobie twojego autografu... Byłoby niezręcznie", "Nie zrobiłeś tego!", "Jeśli to prawda, to jest to absolutny hit", "Nazwałam swojego syna po tobie, mam mu teraz też zmienić imię?" - czytamy w komentarzach rozbawionych odbiorców.

Do żartów dołączyli sami przedstawiciele firmy Ryanair. Na oficjalnym profilu linii lotniczej na platformie X pojawiła się sugestia, że gdyby wokalista faktycznie nazywał się Ryan Bel Air, to "wtedy przynajmniej ludzie by go znali".

To nie pierwszy raz, gdy James Blunt pokazuje, że ma do siebie dystans i jest gotowy na poświęcenia, jeśli w grę wchodzi promocja jego twórczości. W 2023 r., gdy miała miejsce premiera płyty "Who We Used to Be", piosenkarz miał zamiar zmienić imię na "Blunty McBluntface". Krążek nie dotarł jednak na szczyt brytyjskiej listy przebojów, przez co 52-latek pozostał przy tradycyjnym imieniu i nazwisku.

James Blunt niedługo wystąpi w Polsce! Album "Airplane Mode" promował będzie koncertem we Wrocławiu

Przypomnijmy, że w ramach promocji nowego krążka "Airplane Mode" James Blunt wyruszy w trasę koncertową po całym świecie. Wśród miejsc, które odwiedzi, znalazła się Polska - wokalista po trzyletniej nieobecności powróci do naszego kraju, aby zagrać we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się 10 marca 2027 r. w Hali Stulecia, a jego organizatorem jest agencja Prestige MJM.