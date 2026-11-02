31 października i 1 listopada Telewizja Polsat pokazała kolejne dwa odcinki nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Przypomnijmy, że program został wymyślony w oparciu o grę planszową, a jego odpowiedniki królowały wcześniej m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki. W każdym odcinku ich zadaniem jest ustalenie, w jakich latach ukazały się znane przeboje, a następnie umieszczenie ich w odpowiednich miejscach na osi czasu.

W sobotnim "Hitsterze" padła maksymalna wygrana! Kto odniósł zwycięstwo?

W sobotę do muzycznej rywalizacji stanęli: Sławomir i Kajra przeciwko Jerzemu Mielewskiemu i Łukaszowi "Jurasowi" Jurkowskiemu. Z pojedynku zwycięsko wyszła druga z par, której udało się po raz drugi w historii show osiągnąć maksymalny wynik i zdobyć aż 30 tys. złotych na szczytny cel. Męski duet przeznaczył nagrodę dla Fundacji Polsat - Jesteśmy dla dzieci.

Gwiazdy odcinka, zainspirowane kultowymi przebojami sprzed lat, snuły opowieści ze swojego życia. Dowiedzieliśmy się kilku smaczków o programie "Ninja Warrior Polska" i poznaliśmy kulisy początków relacji Sławomira oraz Kajry. Jak para sama przyznała, ich miłość rozpoczęła się od przyjaźni i wspólnych występów w kabarecie "Świntuszki". Gościem muzycznym wieczoru był zespół Pectus.

Co działo się w niedzielnym odcinku "Hitstera"?

W niedzielnym odcinku zmierzyli się z kolei Majka Jeżowska i Łukasz Zagrobelny przeciw Barbarze Bursztynowicz i Michałowi Kassinowi. Lepsza okazała się pierwsza z par - duet również zgarnął maksymalną kwotę 30 tys. złotych, umieszczając wszystkie piosenki w odpowiednich miejscach na osi czasu. Wygrana przeznaczona została na rzecz Fundacji Psierociniec.

Barbara Bursztynowicz, zainspirowana pamiętną piosenką, opowiedziała przed kamerami o swoim ślubie i szalonym weselu, na którym goście bawili się do ósmej rano. Wyjawiła też, że fotograf zatrudniony na imprezę pomylił ją z inną obecną tam aktorką, przez co panna młoda wcale nie miała najwięcej zdjęć ze swojego wyjątkowego dnia. Majka Jeżowska z kolei wspomniała o swoich czasach licealnych, gdy rozwijała się jej pasja do muzyki, a także pierwsze nastoletnie miłości. W tym odcinku gośćmi specjalnymi byli Kayah, która zaprezentowała widzom kultową "Supermankę", oraz zespół Enej.

Padła trzecia główna nagrodą w "Hitsterze"! Jako pierwsi 30 tys. złotych zdobyli Roxie Węgiel i Kevin Mglej

Nowe odcinki "Hitstera", w których padły maksymalne wygrane, zaskoczyły oglądających. W sieci nie brakuje komentarzy widzów Polsatu, którzy cieszą się razem ze zwycięzcami. "Co się dzieje, kochani! Wczoraj 30 tys. złotych padło i dzisiaj też", "Brawa i wielkie gratulacje", "Fajne duety, brawa dla wygranych", "Działo się" - czytamy na Facebooku.

W poprzednich odcinkach główną nagrodę zgarnęli jeszcze Roxie Węgiel i jej mąż Kevin Mglej. Para przeznaczyła wówczas fundusze na konto Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie.

Co będzie działo się w kolejnych odsłonach "Hitstera"? Oglądajcie Polsat w każdą sobotę i niedzielę o godz. 17:40 i przekonajcie się sami.