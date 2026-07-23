Na planie programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów" pojawiło się blisko 100 gwiazd, które miały za zadanie odgadnąć z jakiego okresu pochodzą prezentowane utwory muzyczne. W sumie nakręcono 22 odcinki show, który na antenie Polsatu zadebiutuje już tej jesieni. W roli prowadzących pojawią się Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski.

Ostatniego dnia nagrań ten duet wspierali najbliżsi - Jack Herndon, czyli mąż Izy i ich syn Max, a także Agata Biernat, partnerka Piotra Kędzierskiego, który wiosną brał udział w "Tańcu z gwiazdami" (wycofał się w półfinale). Ich związek długo pozostawał w tajemnicy. Jak podkreśla modelka, zdobywczyni tytułu Miss Polonia 2017 oraz reprezentantka Polski w konkursie Miss World 2018 w Chinach, starają się chronić swoją prywatność.

Piotr Kędzierski i Agata Biernat na planie programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów" Polsat

"Hitster. Muzyczna gra przebojów": Kto wystąpi w nowym show Polsatu?

Show oparty jest na światowym formacie inspirowanym popularną grą planszową. Produkcja zdobyła uznanie w kilkudziesięciu krajach, a telewizyjne wersje powstały już między innymi w Holandii i Niemczech. Za polską edycję odpowiada FremantleMedia.

Podstawą programu jest rozpoznawanie momentu, w którym dany utwór (wykorzystano ponad 700 hitów polskich i zagranicznych) trafił do odbiorców. Za obowiązujący uznawany jest rok pierwszego publicznego udostępnienia piosenki, niezależnie od tego, czy była to premiera singla, albumu czy pierwsza emisja w mediach.

W każdym odcinku rywalizują dwie dwuosobowe drużyny. Ich zadaniem jest zbudowanie własnej osi czasu poprzez poprawne ułożenie dziesięciu utworów w kolejności chronologicznej. Zespół, który jako pierwszy skompletuje prawidłową sekwencję, wygrywa główną część programu i awansuje do finału. Gra toczy się o nagrodę w wysokości do 30 tysięcy złotych, która zostanie przekazana na wybrany cel charytatywny.

W programie pojawią się m.in. Edyta Górniak z synem Allanem Enso, Justyna Steczkowska z synem Leonem Myszkowskim, Mandaryna i Michał Wiśniewski (byli małżonkowie niedawno wrócili do siebie), Roxie Wegiel i jej mąż Kevin Mglej, prezenterzy Polsatu Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i jej mąż Grzegorz Hyży, Sebastian Fabijański i Darya, Alien i Majtis (zwycięzcy "Must Be The Music"), Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski.