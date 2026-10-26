Syn Edyty Górniak zaskoczył swoich przeciwników. "Ja się zaczynam go bać"

"Dwa pokolenia kochające i tworzące muzykę w jednej drużynie" - tak Piotr Kędzierski zapowiedział Edytę Górniak i Allana Enso. Różnica wieku okazała się ich dużym atutem. Wokalistka lepiej znała starsze przeboje, a jej syn pewniej poruszał się wśród nowszych utworów.

Allan szybko wzbudził respekt rywali. "Ja się zaczynam go bać" - rzuciła w pewnym momencie Patricia Kazadi.

"Ale moja pewność siebie nie wynika z tego, że ja znam odpowiedź, tylko wiem, że moja mama wie" - wyjaśnił Enso. Strategia przyniosła efekt. Edyta i Allan wygrali odcinek, zdobywając 24 tys. zł z możliwych 30 tys.

Edyta Górniak pomyliła się o kilka lat. Allan natychmiast zareagował

Piosenki odtwarzane w studiu co chwilę uruchamiały wspomnienia uczestników. Przy jednej z dat Górniak wróciła do 2014 roku.

"Rok trochę smutny, bo wyprowadził się Allan z domu" - zaczęła, wywołując natychmiastowy protest syna. "Miałem wtedy osiem lat!" - przypomniał. Wokalistka szybko przyznała, że źle sformułowała swoją myśl.

Para wspominała też okres spędzony w Los Angeles. Allan chodził wówczas do liceum i interesował się wojskiem. Jak opowiedziała jego mama, już wtedy jasno mówił, z jakim krajem chciałby związać swoją przyszłość.

"Powiedział, jak mieszkaliśmy w Los Angeles: jakbym miał oddawać życie za jakiś kraj, to wolałbym, żeby to była Polska" - wspominała Górniak.

Widzowie dowiedzieli się także, że artystka uczęszczała do technikum ogrodniczego i uczyła się między innymi o pszczołach. Gdy Maciej Rock zapytał ją, czy potrafiłaby samodzielnie założyć pasiekę, odpowiedziała, że musiała radzić sobie z różnymi zadaniami, a "czego nie umiała, to dośpiewała".

"A tam wylądował na Księżycu!"

Spore poruszenie wywołała rozmowa o 1969 roku. Piotr Kędzierski przypomniał, że właśnie wtedy człowiek po raz pierwszy stanął na Księżycu.

"A tam wylądował na Księżycu!" - zareagowała Edyta Górniak. Po chwili zaczęła się śmiać i przeprosiła. Prowadzący skwitował, że do tematu wrócą później.

Rodzinną historią podzieliła się również Patricia Kazadi. Utwór z lat 80. skojarzył jej się z początkiem związku rodziców.

"Tata zobaczył moją mamę pierwszego dnia, jak przyjechał na studia, i zakochał się. Podszedł do niej ze słownikiem i powiedział: 'Ty będziesz moja żona być'. 40 lat później nadal są razem" - opowiadała.

Grzegorz Hyży zaśpiewał "O Pani"

Gościem muzycznym odcinka był Grzegorz Hyży. Wokalista wykonał piosenkę "O Pani", napisaną dla jego żony Agnieszki Hyży. Maciej Rock zdradził, że zna początki ich relacji. Jeszcze przed premierą utworu prezenterka miała zadzwonić do niego z wiadomością, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy.

Po zakończeniu gry Edyta Górniak i Allan zdecydowali, że zdobyte 24 tys. zł trafią do Domu Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.