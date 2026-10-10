W ubiegły weekend na antenie Polsatu zadebiutował nowy teleturniej "HITSTER". Show można oglądać zarówno w soboty, jak i niedziele, o godz. 17:40. Rywalizacja opiera się o zasady gry planszowej, która zrobiła furorę na całym świecie, a jej telewizyjne odpowiedniki przypadły do gustu m.in. widzom w Niemczech czy Holandii. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, mierząc się z muzycznymi zgadywankami.

W minioną sobotę triumfowali Lenka i Jan Klimentowie, a niedzielny wieczór należał do Tomasza Karolaka i Bartosza Miecznikowskiego z zespołu Pączki W Tłuszczu.

Kto wygrał trzeci odcinek "HITSTERA"? Zwycięska para zgarnęła maksymalną kwotę!

W trzecim odcinku zmierzyli się ze sobą Roxie Węgiel i Kevin Mglej oraz Ela Romanowska i Rafał Maserak.

Uczestnicy tradycyjnie musieli ustalić, w jakich latach ukazały się znane przeboje, a następnie umieścić je w odpowiednich miejscach na osi czasu. Z tym wyzwaniem lepiej poradziła sobie drużyna Roxie i Kevina, odnosząc spektakularne zwycięstwo. Para prawidłowo umieściła na osi czasu aż 10 utworów, dzięki czemu zgarnęła maksymalną kwotę 30 tys. złotych! Cała suma trafiła na konto Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie.

Co działo się w trzecim odcinku "HITSTERA" w Polsacie? Gościem specjalnym była Tatiana Okupnik!

Gościem specjalnym trzeciego odcinka była Tatiana Okupnik, która wykonała na antenie kultowy przebój Blue Cafe - "Do nieba, do piekła". "Maseraczku, bioderka!" - padło z ust wokalistki, a Rafał porwał do tańca swoją towarzyszkę i razem wkroczyli na parkiet "HITSTERA". Roxie z Kevinem również ruszyli w tan, lecz bezpiecznie - za stołem. "Sekcja taneczna już jest" - skomentowała zachwycona Tatiana.

W trakcie programu dowiedzieliśmy się również nieco o pierwszych miłosnych podbojach Rafała Maseraka. Tancerz, słysząc piosenkę "Every Breath You Take" The Police wyznał: "Całowałem się z koleżanką przy drabinkach na dyskotece przy tym". "Pamięta, że się całował, ale nie pamięta, w którym roku" - dogryzła mu Ela Romanowska.

Nie brakowało też drobnych, małżeńskich kłótni między Roxie i Kevinem. Poszło oczywiście o premierę prezentowanego utworu - mąż celował w datę przed 2017 r., a żona była zupełnie innego zdania. "Nie chcę, żebyśmy wyszli na aż takich debili, że przed 2017" - powiedziała Roxie. "Nie wyjdziesz na debila tylko wyjdziesz na miłą" - zaoponował Kevin. Ostatecznie para postawiła na intuicję producenta i straciła na tym punkt.