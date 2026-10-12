Przypomnijmy, że show "HITSTER" został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują w m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

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Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Co się działo w 4. odcinku "HITSTERA"? Muzyczni goście zdradzili tajemnicę

W zeszłą niedzielę zrobiło się bardzo rodzinnie. Naprzeciwko braci Szczepanik stanął Tomasz Oświeciński z córka Mają. Dowiedzieliśmy się, jakim ojcem jest Tomasz, co go najbardziej denerwuje oraz dlaczego w przeszłości miał inne plany na życie.

Kiedy wybrzmiał popularny hip hopowy hit, Tomasz wyznał: "Ja w tych latach byłem ministrantem. Nie po drodze było mi słuchać hip hopu. Wszyscy w rodzinie myśleli, że będę księdzem. Moja babcia mówiła: 'Będziemy mieli pierwszego księdza w domu'". Ida zainteresowała się, dlaczego tak się nie stało i powodem okazała się dziewczyna.

O domu rodzinnym opowiadał też Tomasz Szczepanik, który wraz z trójką swoich braci tworzy zespół Pectus. Mówił o mamie, Bogusi. "To jest osoba, która umie stworzyć ognisko domowe. (…) Przekazała nam najprostsze wartości, którymi się dziś posługujemy, czyli: szacunek dla drugiego człowieka, przyjaźń, miłość, słowa 'dziękuję', 'przepraszam'" - mówił Tomasz. Słuchając tego, Ida Nowakowska popłakała się ze wzruszenia.

Gośćmi specjalnymi odcinka byli Sławomir i Kajra. Muzyk zapytany o to, co robił w roku, z którego pochodził zagrany utwór, wspomniał wizytę w radiu u Piotra Kędzierskiego, kiedy to Piotr podpowiedział mu, jak ma się przedstawiać. Wtedy to powstało kultowe "Cześć, tu Sławomir".

"Ja się nazywam Zapała i mój zespół nazywał się Trzymamy się Zapały" - opowiadał wokalista. Dodał również, że Kędzierski nie wróżył sukcesu komercyjnego tej nazwie, więc dlatego nie przetrwała.

"Muzyczna zagadka na żywo! Tym razem z mocnym uderzeniem ze sceny - Sławomir, Kajra i 'Miłość w Zakopanem'! Znacie rok wydania tego kawałka?" - zapytała stacja Polsat na Instagramie, dzieląc się fragmentem występu duetu w programie.

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