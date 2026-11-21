Telewizja Polsat już na 21 listopada 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów, otwiera się w nowym oknie". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Kolejny weekend upłynie widzom Polsatu w towarzystwie dwóch nowych odcinków programu "HITSTER"! W sobotę o 17:40 do gry staną Sidney Polak i Łozo przeciw Agnieszce Litwin "Marylce" i Piotrowi "Gumie" Gumulecowi. Co gwiazdy zdradziły w studiu?

Sidney Polak i Łozo tuż przed rozgrywką w "HITSTERZE". Czym zaskoczą publiczność?

"Postaramy się! Szczególnie, że walczymy o coś, co ma znaczenie, bo cała nagroda idzie na cele charytatywne, także im lepiej zagramy, im więcej hajsu wygramy, tym więcej pieniędzy dostaną dzieciaki" - przyznał Sidney Polak.

"Mamy wspomnienia z danymi utworami na pewno - będziemy sięgać do czeluści naszych wspomnień, szuflady otwierać różne i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie nie wszystko idealnie trafimy, ale coś tam się znamy na muzyce! (...) Myślę, że nawet te starsze rzeczy będzie nam łatwiej odgadnąć niż te nowsze! 90. lata są nasze, więc mam je w miarę obcykane" - dodał Łozo.

Łozo i Sidney Polak przed rozgrywką w "HITSTERZE". Jakie hity grają w ich słuchawkach? INTERIA.PL



