Pokonali Wiśniewskich w Polsacie. Olek Sikora wrócił do wpadki Mandaryny

Ola Filipek i Olek Sikora przystąpili do gry jako "duet OO". Ich zadaniem było rozpoznawanie kolejnych utworów oraz układanie ich według dat premier. Dziennikarze nie ukrywali emocji, korzystali z pomocy publiczności i reagowali równie żywiołowo zarówno na trafione odpowiedzi, jak i pomyłki.

Jedną z poprawnych decyzji Filipek zadedykowała Nadii, która pomogła im z widowni. Sikora próbował natomiast łączyć pojawiające się piosenki z ważnymi wydarzeniami ze swojego życia.

Ostatecznie duet poprawnie ułożył tyle nagrań, że zgromadzona kwota wyniosła 21 tys. zł. Zwycięzcy przekazali całą sumę Fundacji Polsat.

Ola Filipek i Olek Sikora zmierzyli się z Mandaryną i Michałem Wiśniewskim

Rywalami zwycięzców byli Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski. Odcinek nagrano jeszcze przed publicznym ogłoszeniem ich powrotu, ale para nie szczędziła sobie na planie żartów i czułych gestów.

Ola Filipek przyznała, że jako nastolatka była zakochana w liderze Ich Troje. "Na szczęście dla ciebie nie zostałaś moją żoną" - odpowiedział Wiśniewski. Dziennikarka odparła, że nadal ma szansę.

Mandaryna również żartowała z liczby małżeństw byłego męża. Stwierdziła, że umieszczenie wszystkich jego żon na osi czasu nie byłoby łatwe. Wokalista zapewnił, że najważniejsze daty ma zapisane, po czym pokazał swój tatuaż.

Między partnerami nie zawsze panowała zgoda w kwestii muzycznych odpowiedzi. "Ja mówiłem, ale wiadomo, Mandaryna wie zawsze lepiej" - komentował Wiśniewski po jednej z pomyłek.

Olek Sikora wspomina spotkanie z Mandaryną

Sporo emocji wywołało pojawienie się przeboju "Ev'ry Night". Mandaryna i Michał Wiśniewski wspólnie zaśpiewali i zatańczyli, a Olek Sikora opowiedział o swojej nastoletniej fascynacji wokalistką.

Dziennikarz wspominał, że w 2005 roku zdobył autograf Mandaryny. Podczas podpisywania kartki artystka niechcący podrapała go tipsem. "A krótkie nie były!" - odpowiedziała rozbawiona.

Gościem specjalnym odcinka został Marcin Klimczak z zespołu Magma. Wykonał przebój "Aicha", który szczególnie ucieszył Olę Filipek. Mandaryna i Michał Wiśniewski wykorzystali jednak jokera i przerwali występ, aby zwiększyć swoje szanse w rozgrywce.

Lider Ich Troje zapewniał przy tym, że kibicuje także przeciwnikom, ponieważ niezależnie od wyniku pieniądze miały trafić na cel charytatywny.

Widzowie gratulują zwycięzcom "Hitstera"

Po emisji programu pod postami w mediach społecznościowych pojawiły się gratulacje dla Oli Filipek i Olka Sikory. Internauci chwalili również energię uczestników oraz atmosferę panującą w studiu.

"Olki są super", "Good job", "Gratulacje" oraz "Najlepsze pary uczestników" - czytamy w komentarzach.

Część widzów oceniła całe wydanie jeszcze bardziej entuzjastycznie. "Zdecydowanie najlepszy odcinek jak do tej pory, uczestnicy fajni, bawią się, a o to tu chodzi" - napisała jedna z osób. Inni podkreślali, że dobrze oglądało się również Mandarynę i Michała Wiśniewskiego ponownie występujących razem.