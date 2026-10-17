Nowy odcinek "HITSTERA" przed nami! Sebastian Karpiel-Bułecka opowie o swojej fascynacji disco i Modern Talking

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W niedzielę, 18 października, obejrzymy kolejne zmagania gwiazd w programie "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Tematem przewodnim szóstego odcinka niespodziewanie okaże się wzrost Cezarego Trybańskiego, który w drużynie z Tomaszem Wolnym, spróbuje odpowiedzieć na muzyczne zgadywanki. Ich przeciwnikami będą Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh - duet doskonale znany z "Must Be The Music". Kto wyjdzie z rywalizacji zwycięsko?

Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka przy podświetlonym stole w programie HITSTER, w tle widownia w fioletowym świetle.
Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka w programie "HITSTER"Mirosław Sosnowskimateriały prasowe

Już jutro Polsat wyemituje kolejny odcinek nowego teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów". W rywalizacji udział wezmą Cezary Trybański, czyli pierwszy Polak w NBA, oraz prezenter Tomasz Wolny, a przeciwko nim grać będą muzycy Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, znani także jako jurorzy "Must Be The Music". Gościem specjalnym będzie Alicja Majewska.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Pierwszy Polak w NBA wystąpi w "HITSTERZE"! Tomasz Wolny spróbuje dorównać mu wzrostem

Tematem odcinka - zupełnie nieoczekiwanie - okaże się wzrost Cezarego Trybańskiego. Sportowiec mierzy bowiem 218 cm, znacząco przewyższając swojego teleturniejowego partnera. Tomasz Wolny zdecyduje się więc wyciągnąć z widowni skrzynkę, aby dorównać mu wzrostem. "Koszykówka to gra zespołowa" - oznajmi przy tym prezenter. Aż do samego końca odcinka wspinał się będzie na kufer, aby zaznaczyć odpowiednią datę premiery na muzycznej osi czasu.

Trybański wspomni także o tym, jak wyglądało jego dorastanie - gdy zapewne zawsze był tym najwyższym. Koszykarz przyzna, że jeszcze w szkole podstawowej nic nie wskazywało na to, że przerośnie rówieśników, a nawet tych starszych. Aż trzy koleżanki i czterech kolegów z klasy miało mieć więcej centymetrów niż on. "Skok" nastąpił dopiero, gdy Cezary ukończył pierwszą klasę szkoły średniej. Wówczas przyszły gracz NBA urósł aż 30 centymetrów i nie zamierzał się zatrzymywać.

Sebastian Karpiel-Bułecka w młodości porzucił folk i skrzypce! Zafascynował się wtedy muzyką disco

W drugiej ekipie "HITSTERA" poznamy z kolei historię z przeszłości, dotyczącą zamiłowania do Modern Talking! Sebastian Karpiel-Bułecka opowie, jak w podstawówce porzucił na chwilę muzykę góralską i skrzypce, aby całkowicie oddać się innej pasji - disco. Fascynacja Thomasem Andersem i Dieterem Bohlenem nie trwała jednak długo, bo - jak ujawni sam zainteresowany - "kompletnie nie wiedział, o czym oni śpiewają".

Lider Zakopower wspomni także o architekturze, która zaraz po muzyce jest jego wielkim hobby. Co więcej - wokalista przypomni, że z wykształcenia jest właśnie architektem, podobnie jak jego brat. "Zaprojektowałem domy kolegom z zespołu. Mieszkają i nie narzekają" - usłyszymy z ust Sebastiana.

Sebastian Karpiel-Bułecka w "Hitsterze" wspomniał, jak zrezygnował z muzyki góralskiej. Przez chwilę słuchał Modern Talking!Polsat Promocja

Kiedy i gdzie oglądać "HITSTERA"?

Program "HITSTER" można oglądać zarówno w niedziele, jak i soboty, o godz. 17:40, w Polsacie. Rywalizacja, w której udział wzięło blisko 100 polskich gwiazd, opiera się o zasady gry planszowej. Jej telewizyjne odpowiedniki zrobiły furorę m.in. w Niemczech czy Holandii, więc teraz przyszedł czas na nasz kraj. Duety uczestników w każdym odcinku mają za zadanie odgadnąć, w którym roku wydane zostały znane przeboje, a do wygrania jest maksymalnie 30 tys. złotych (przeznaczane przez parę na wybrany cel charytatywny).

Jak Piotr Kędzierski spędza czas na planie HITSTERA? "Ten program zaskoczy niejednego"INTERIA.PL
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