W czwartym odcinku "Hitster. Muzyczna gra przebojów" Tomasz Oświeciński wystąpił z córką Mają. Ich przeciwnikami byli Tomasz i Maciej Szczepanikowie z zespołu Pectus. Zadanie polegało na dopasowywaniu piosenek do odpowiednich dat, ale znajome utwory szybko skierowały rozmowy na prywatne historie uczestników.

Jedna z hip-hopowych propozycji skłoniła Oświecińskiego do wspomnienia czasów, gdy był ministrantem. Jak przyznał, jego bliscy spodziewali się, że wybierze zupełnie inną drogę niż aktorstwo: "Ja w tych latach byłem ministrantem. Nie po drodze było mi słuchać hip-hopu. Wszyscy w rodzinie myśleli, że będę księdzem. Moja babcia mówiła: 'Będziemy mieli pierwszego księdza w domu'".

Ida Nowakowska dopytała, co sprawiło, że te przewidywania się nie spełniły. W odpowiedzi pojawił się wątek dziewczyny, która miała istotny wpływ na zmianę jego planów.

Do własnych wspomnień sięgnęła także Maja. Rok 2012 kojarzył jej się z przedszkolem i pierwszymi doświadczeniami przed kamerą - miała wówczas zaledwie trzy lata.

"Gangnam Style" na góralskim weselu

Dla Tomasza Szczepanika wskazówką przy jednej z muzycznych zagadek okazała się osobista uroczystość. Lider Pectus połączył przebój "Gangnam Style" ze swoim weselem: "Miałem wtedy wesele i było 'Gangnam Style' po góralsku, ponieważ wesele odbywało się w Zakopanem".

Oświeciński również poprawnie wskazał rok premiery piosenki. Przy okazji żartobliwie wypomniał rywalowi, że nie znalazł się wśród zaproszonych gości.

Słowa o mamie poruszyły Idę Nowakowską

Rozmowa ze Szczepanikami przyniosła również bardziej osobisty moment. Tomasz opowiedział o mamie Bogusi i o tym, jaką rolę odegrała w wychowaniu synów. Z jego wypowiedzi wynikało, że rodzinny dom dał im znacznie więcej niż muzyczne zainteresowania: "To jest osoba, która umie stworzyć ognisko domowe. Przekazała nam najprostsze wartości, którymi się dziś posługujemy, czyli szacunek dla drugiego człowieka, przyjaźń, miłość, słowa 'dziękuję', 'przepraszam'".

Rozmowa wyraźnie wzruszyła Idę Nowakowską. Prowadząca nie ukrywała emocji, gdy wokalista mówił o zasadach, którymi bracia kierują się także w dorosłym życiu.

Sławomir i Kajra przypomnieli ważną podpowiedź

Gośćmi muzycznymi odcinka byli Sławomir i Kajra, którzy pojawili się z "Miłością w Zakopanem". Ich wizyta przyniosła także opowieść o spotkaniu, które pomogło ukształtować rozpoznawalny wizerunek wokalisty.

Sławomir wspomniał rozmowę z Piotrem Kędzierskim w radiu. To prowadzący podsunął mu pomysł na sposób przedstawiania się publiczności. Z tej wskazówki narodziło się charakterystyczne powitanie, które później stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych.

Kto zwyciężył w 4. odcinku?

Muzyczna rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Tomasza i Macieja Szczepaników. Bracia zdobyli 24 tys. zł, które przeznaczyli na Fundację "Wszystkie dzieci nasze są".

W "Hitsterze" wysokość wygranej zależy od liczby utworów prawidłowo przyporządkowanych do dat. Maksymalna kwota wynosi 30 tys. zł, a pieniądze trafiają na cel charytatywny wybrany przez zwycięski duet.

Program "Hitster. Muzyczna gra przebojów" można oglądać w Polsacie w soboty i niedziele o godz. 17:40.