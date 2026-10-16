Wraz z początkiem października na antenie Polsatu zadebiutował nowy teleturniej "HITSTER". Show można oglądać zarówno w soboty, jak i niedziele, o godz. 17:40. Rywalizacja opiera się o zasady gry planszowej, a jej telewizyjne odpowiedniki przypadły do gustu widzom m.in. w Niemczech czy Holandii. Na planie polskiej wersji do pojedynków stanęło blisko 100 gwiazd, mierząc się z muzycznymi zgadywankami w duetach.

Przed nami piąty odcinek "HITSTERA", który zapowiada się niezwykle emocjonująco. W sobotnie popołudnie zmierzą się ze sobą: Justyna Steczkowska z synem Leonem przeciwko Mateuszowi Pawłowskiemu i Adamowi Zdrójkowskiemu.

Leon Myszkowski i Justyna Steczkowska zagrają w "HITSTERZE". Syn wokalistki ujawni kulisy swoich zaręczyn

Już na samym początku rozgrywki autorka hitu "Dziewczyna szamana" przyzna, że w gronie rodzinnym uwielbia grać w "HITSTERA", lecz to ona zawsze przegrywa. Jak pójdzie jej tym razem - w duecie z synem? Tego dowiemy się już w sobotę!

Dzięki dociekliwości prowadzącego Piotra Kędzierskiego poznamy także kulisy zaręczyn syna Steczkowskiej. Leon opowie o tym, jak wybrał się - wraz z ukochaną Ksenią - na Malediwy i czekał na piękny zachód słońca, aby wręczyć jej pierścionek. Przez większość dni było jednak pochmurnie i myślał, że już nigdy nie doczeka odpowiedniego momentu. "Today is the day" - usłyszał wreszcie od pani z recepcji hotelowej i oświadczyny się udały.

Jedynym mankamentem był rozmiar pierścionka. W doborze go pomagała sama Justyna Steczkowska, lecz jak się okazało, Myszkowski pomylił rozmiary z milimetrami. W wyniku wpadki partnerka dostała zbyt dużą biżuterię, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. "Jak poczujesz, że to jest ta, nie ma na co czekać" - skwituje swoją opowieść Leon.

Syn Justyny Steczkowskiej w "Hitsterze" zdradził kulisy swoich zaręczyn. Mama pomogła mu z rozmiarem pierścionka Polsat Promocja

Adam Zdrójkowski w Polsacie zdradzi, czym zajmował się jego tata w latach 90. "Był ojcem chrzestnym disco polo"

W sobotnim odcinku rok 1998 stanie się pretekstem do wspomnień dla Adama Zdrójkowskiego. Choć aktora wówczas nie było jeszcze na świecie, przywoła on historię z życia jego ojca. Miał on bowiem pierwszą prywatną firmę fonograficzną w Polsce. Na stadionie X-lecia handlował kasetami i wraz ze Sławomirem Skrętą niemalże wymyślił disco polo.

Adam Zdrójkowski w "Hitsterze" zdradził, czym zajmował się jego tata. "Był ojcem chrzestnym disco polo" Polsat Promocja

Ania Wyszkoni będzie gościem specjalnym "HITSTERA"! Zaśpiewa kultową "Agnieszkę"

W piątym odcinku muzycznym gościem specjalnym będzie Ania Wyszkoni, która na scenie "HITSTERA" zaśpiewa legendarną "Agnieszkę". Przy okazji opowie anegdotkę dotyczącą przeboju, który otworzył jej drzwi do ogólnopolskiej kariery. Jeden z pierwszych występów z hitem poszedł jej bowiem tak doskonale, że skończył się najdłuższym wykonaniem w historii "Agnieszki". Piosenkarka zaśpiewała bowiem pierwszą zwrotkę aż trzy razy!

Co jeszcze wydarzy się w najnowszym odcinku "Hitster. Muzyczna gra przebojów"? Oglądajcie Polsat w sobotę o godz. 17:40!