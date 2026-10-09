Nadchodzi nostalgiczny weekend z "HITSTEREM". "Przekazała nam najprostsze wartości"

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Kolejny weekend października upłynie widzom Polsatu w towarzystwie dwóch nowych odcinków programu "HITSTER"! W sobotę o 17:40 do gry staną Roxie i Kevin Mglej oraz Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, zaś w niedzielę o tej samej porze zagrają Tomasz Oświeciński z córką Mają oraz bracia Tomasz i Maciej Szczepanikowie, czyli połowa zespołu Pectus. Jaka atmosfera panowała w studiu? Kto się pokłócił, a kto miał zostać księdzem?

Dwóch mężczyzn w jasnych marynarkach na tle kolorowej dekoracji z okrągłymi wzorami podczas programu 'HITSTER'.
Kolejny weekend z "HITSTEREM"!Polsat HITSTERmateriały promocyjne

Telewizja Polsat już na 10 października 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują w m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Kolejny weekend z "HITSEREM". Co tym razem wydarzy się w show Polsatu?

W nadchodzącym, sobotnim odcinku zobaczymy m.in. Roxie i jej męża - Kevina Mgleja. Na planie doszło do... prawdziwej małżeńskiej kłótni!

Przedmiotem sporu była data powstania utworu, ale tym razem zgodni dotąd małżonkowie mieli odmienne zdania. Kevin celował w datę przed 2017 rokiem. "Nie chcę, żebyśmy wyszli na aż takich debili, że przed 2017" - powiedziała Roxie. "Nie wyjdziesz na debila tylko wyjdziesz na miłą" - zaoponował nagle Kevin. Roxie zgodziła się i drużyna państwa Mglej straciła punkt. "Dziękujemy" - krzyknął Rafał Maserak. "Oni nam tak nie pomagali" - powiedziała Roxie do męża z wyraźnym wyrzutem.

Jak się okazało, dalej było tylko gorzej. Roxie nie dawała się przekonać, aż w końcu Rafał zapytał: "Może jest tu psycholog małżeński?".

Napięcie między małżonkami zauważyła też Ida Nowakowska. W końcu Kevin zapytał żonę wprost: "Zła jesteś na mnie?". "Nie, w ogóle" - odpowiedziała Roxie i nagle… odepchnęła Kevina.

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Alicja Rudnicka

Przy okazji rozgrywki na planie "HITSTERA" poznamy również sekret oryginalnego imienia Kevina. W pewnym momencie Ida zapytała Kevina: "A po kim masz imię?".

"Jak rodzice mieszkali w Holandii, chcieli dać mi imię, które nie będzie się wyróżniało w tłumie, będzie pasowało. A potem wróciliśmy do Polski i jest jak jest" - westchnął Kevin Mglej.

Hitster. Małżeńska kłótnia Roxie i Kevina na planiemateriały promocyjne

Gościem specjalnym, który zaśpiewa w odcinku 3. będzie Tatiana Okupnik.

Niedziela, czyli rodzinny dzień w "HITSTERZE". "Wszyscy w rodzinie myśleli, ze będę księdzem"

W niedzielę zrobi się bardzo rodzinnie. Naprzeciwko braci Szczepanik stanął Tomasz Oświeciński z córka Mają. Dowiemy się, jakim ojcem jest Tomasz, co go najbardziej denerwuje oraz dlaczego w przeszłości miał inne plany na życie.

Kiedy wybrzmiał popularny hip hopowy hit, Tomasz wyznał: "Ja w tych latach byłem ministrantem. Nie po drodze było mi słuchać hip hopu. Wszyscy w rodzinie myśleli, że będę księdzem. Moja babcia mówiła: 'Będziemy mieli pierwszego księdza w domu'". Ida zainteresowała się, dlaczego tak się nie stało i powodem okazała się dziewczyna.

O domu rodzinnym opowiadał też Tomasz Szczepanik, który wraz z trójką swoich braci tworzy zespół Pectus. Mówił o mamie, Bogusi. "To jest osoba, która umie stworzyć ognisko domowe. (…) Przekazała nam najprostsze wartości, którymi się dziś posługujemy, czyli: szacunek dla drugiego człowieka, przyjaźń, miłość, słowa 'dziękuję', 'przepraszam'" - mówił Tomasz. Słuchając tego, Ida Nowakowska popłakała się ze wzruszenia.

Gościem specjalnym odcinka był Sławomir z Kajrą. Muzyk zapytany o to, co robił w roku, z którego pochodził zagrany utwór, wspomniał wizytę w radiu u Piotra Kędzierskiego, kiedy to Piotr podpowiedział mu, jak ma się przedstawiać. Wtedy to powstało kultowe "Cześć, tu Sławomir".

"Ja się nazywam Zapała i mój zespół nazywał się Trzymamy się Zapały" - opowiadał wokalista. Dodał również, że Kędzierski nie wróżył sukcesu komercyjnego tej nazwie, więc dlatego nie przetrwała.

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