Pierwszy weekend z "Hitsterem" składa się z dwóch premierowych odcinków. Po sobotnim starciu Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego z Lenką i Janem Klimentami nastąpi zmiana zawodników, ale zasady pozostaną te same. Dwie drużyny będą musiały rozpoznać prezentowane piosenki i umieścić je w odpowiednich miejscach na osi czasu.

W niedzielę wspólnie zagrają Tomasz Karolak i Bartosz Miecznikowski, których widzowie mogą pamiętać z zespołu Pączki w Tłuszczu. Ich przeciwnikami będą Darya oraz Sebastian Fabijański. Ten duet również ma wspólny muzyczny epizod - artyści nagrali razem piosenkę "NieIDEALNA".

Muzyka w "Hitsterze" jest także punktem wyjścia do rozmów i wspomnień. W trakcie nagrania Tomasz Karolak wrócił do początków swojej kariery. Aktor potrzebował czterech prób, aby dostać się do szkoły teatralnej, a podczas jednego z egzaminów usłyszał zaskakującą uwagę dotyczącą wyglądu.

"Przez szparę mnie nie przyjmowali" - opowiadał, odnosząc się do przerwy między przednimi zębami.

Jedna z profesorek miała docenić jego talent, ale obawiała się, że diastema będzie sprawiała problemy podczas występów. Jej zdaniem Karolak mógłby niechcący pluć na osoby siedzące najbliżej sceny.

Sebastian Fabijański wtrącił wówczas, że jemu również zwracano uwagę na wygląd. Karolak bez zastanowienia odparł: "Ty jesteś brzydki". Obaj aktorzy potraktowali tę wymianę jako żart.

Magdalena Narożna jako gość specjalny

Drużyny nie będą jedynymi gwiazdami drugiego odcinka. Gościem specjalnym została Magdalena Narożna, która wystąpi przed uczestnikami i publicznością. Wokalistka Pięknych i Młodych tym razem pojawi się więc w części muzycznej, a nie przy stanowisku graczy.

Narożna wróci do programu w jednym z kolejnych wydań. W nagraniu wzięli udział również Daniel Wilczewski i Daniel Biczak, a więc pozostali członkowie Pięknych i Młodych. Wtedy artyści zamienią scenę na miejsce uczestników i sami spróbują uporządkować przeboje według dat ich premier.

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"Hitster. Muzyczna gra przebojów" powstał na podstawie popularnej gry imprezowej. Program prowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski, a zwycięzcy rywalizują o pieniądze przekazywane na wybrany cel charytatywny.

Drugi odcinek "Hitstera" zostanie pokazany w niedzielę 4 października o godz. 17:40 w Polsacie.