Za nami 17. odcinek nowego teleturnieju "Hitster. Muzyczna gra przebojów". W Polsacie po jednej stronie stanęli Magda Narożna i Daniel Wilczewski (discopolowa grupa Piękni i Młodzi), a z drugiej - duet Alien i Majtis.

Grupę z Bielska-Białej tworzą Dawid "Alien" Falędyś i Mateusz "Majtis" Przechrzta. Szeroka publiczność poznała ich wiosną 2025 r., kiedy wygrali "Must Be The Music" w Polsacie. Co ciekawe, w tym programie w 2014 r. do finału doszli także Piękni i Młodzi.

"Hitster": Zaskakujące wyznanie Magdy Narożnej

W "Hitsterze" nie zabrakło zaskoczeń. O ile znajomość przebojów weselnych Magdy i Daniela nie budziła zdziwienia, Alien i Majtis zaimponowali publiczności i prowadzącym (Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski) swoją ogromną wiedzą na temat naprawdę starych przebojów.

Do swojej przeszłości wróciła też Magda Narożna. Jurorka programu "Disco Star" zdradziła, że lata 2004-2008 były jej "najpiękniejszym czasem". W okresie szkolnym jej największą pasją były biegi długodystansowe.

"Ja tu zdobywałam największe puchary moje, największe medale w biegach, bo biegałam długodystansowo, więc to jest taki mój uważam najpiękniejszy okres w moim życiu" - wyznała gwiazda disco polo.

Jeszcze przed rozpoczęciem kariery estradowej nie mogła narzekać na brak rozpoznawalności. "Ja byłam wszędzie! Cała szkoła mnie znała" - dodała wokalistka grupy Piękni i Młodzi, która w programie zaprezentowała nową fryzurę (krótsze włosy z różowymi pasemkami).

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Ciekawostkę na swój temat zdradzili też Alien i Majtis. Pewna data skłoniła ich do wyznania, iż był to rok kiedy razem wykąpali się w jaccuzi. Piotr Kędzierski skojarzył wyznanie z utworem Bosskiego Romana o higienie osobistej i nie omieszkał go zanucić. Współprowadząca była natomiast ciekawa, czy kąpiel w takim towarzystwie była jednorazowym wydarzeniem.

"Ale to tylko raz, tak?" - dopytywała Ida Nowakowska. Alien wolał jednak wrócić do rywalizacji. "Przejdźmy już dalej bez kompromitacji" - żartobliwie uciął temat.

Do finału awansowali Magdalena Narożna i Daniel Wilczewski, którzy zdobyli maksymalną kwotę 30 tys. zł. Nagrodę przeznaczyli na pomoc podopiecznemu Fundacji Polsat Nicolasowi Mankiewiczowi.

Gościem specjalnym niedzielnego odcinka był Tomasz Karolak i jego zespół Pączki w Tłuszczu. Duet wykonał piosenkę "Zabiorę cię". Piotr Kędzierski zaznaczył, że w zagadce chodziło o interpretację właśnie zespołu Pączki w Tłuszczu, choć historia kompozycji sięga działalności grupy Kancelarya. Prowadzący przypomniał, że utwór cieszy się wciąż popularnością na weselach, o czym doskonale wiedzą reprezentanci Pięknych i Młodych. "To był szlagier!" - potwierdził Daniel Wilczewski. Tomasz Karolak podkreślił, że zainteresowanie tym nagraniem wcale nie przemija, o czym regularnie informują go słuchacze.

Kiedy i gdzie oglądać "Hitstera"?

Program "Hitster" można oglądać w soboty i niedziele o godz. 17:40 w Polsacie. Rywalizacja, w której udział wzięło blisko 100 polskich gwiazd, opiera się na zasadach gry planszowej. Jej telewizyjne odpowiedniki zrobiły furorę m.in. w Niemczech czy Holandii, więc teraz przyszedł czas na nasz kraj.

Duety uczestników w każdym odcinku mają za zadanie odgadnąć, w którym roku wydane zostały znane przeboje, a do wygrania jest maksymalnie 30 tys. złotych (przeznaczane przez parę na wybrany cel charytatywny).