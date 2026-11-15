Maryla Rodowicz zachwycona Gamou Fallem. "Ale jesteś ciasteczko"

W niedzielę 15 listopada o godz. 17:40 Polsat pokaże 13. odcinek programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Przy osi czasu spotkają się Tadeusz Chudecki i Gamou Fall oraz Anna Wyszkoni i Bartek Fetysz. Gościem specjalnym będzie Maryla Rodowicz.

Zadanie uczestników polega na rozpoznawaniu dat premier kolejnych piosenek i układaniu ich we właściwej kolejności. Prezentowane utwory szybko stają się jednak pretekstem do rozmów, które nie zawsze mają wiele wspólnego z samą rywalizacją.

Maryla Rodowicz flirtowała z Gamou Fallem

Maryla Rodowicz wróciła wspomnieniami do lat 70. Był to dla niej wyjątkowo intensywny okres: dużo koncertowała, nie miała jeszcze dzieci i, jak sama przyznała, ciągle się zakochiwała. Sentymentalna opowieść nie trwała długo, ponieważ uwagę wokalistki przyciągnął siedzący naprzeciwko Gamou Fall.

"Czy mogę popatrzeć na Gamou?" - zapytała Rodowicz. Po chwili przyjrzała się aktorowi i dodała z uznaniem: "Ale jesteś ciasteczko".

Tadeusz Chudecki zagrał męża Beaty Szydło

Jedna z rund przeniosła uczestników do 2017 roku. Gamou Fall przypomniał, że właśnie wtedy wystąpił w "Botoksie" Patryka Vegi. Okazało się, że doświadczenie pracy z tym reżyserem ma również Tadeusz Chudecki.

"Miałem gorzej, bo ja grałem męża Beaty Szydło w 'Polityce'" - stwierdził aktor.

Chudecki wcielił się w Edwarda Szydłę. Ida Nowakowska zapytała go, jak przygotowywał się do tej roli.

"Obsadzili mnie po wzroście" - odpowiedział z uśmiechem.

Uczestnicy zwrócili przy okazji uwagę na imponujące tempo pracy Patryka Vegi. Reżyser potrafił realizować kilka filmów rocznie, dlatego Chudecki i Fall pojawili się w jego produkcjach mniej więcej w tym samym okresie, choć ich role znacznie się od siebie różniły.

Anna Wyszkoni zabierała córkę w trasę

Wiele wspomnień przyniósł również 2012 rok. Piotr Kędzierski przypomniał, że wtedy urodziła się córka Anny Wyszkoni, Pola. Wokalistka szybko wróciła do pracy i zabierała niemowlę na swoje koncerty.

Dziewczynce nie przeszkadzała nawet głośna muzyka. Pola spokojnie przesypiała występy mamy, ale budziła się dokładnie wtedy, gdy koncert dobiegał końca. Dla zmęczonej Wyszkoni oznaczało to, że po zejściu ze sceny nie mogła jeszcze liczyć na odpoczynek.

13. odcinek programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów" zostanie wyemitowany w niedzielę 15 listopada o godz. 17:40 w Polsacie. Show prowadzą Ida Nowakowska i Piotr Kędzierski.