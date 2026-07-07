Program "Hitster. Muzyczna gra przebojów" powstał na bazie popularnej gry towarzyskiej, która odniosła ogromny sukces w 50 krajach i doczekała się telewizyjnych wersji m.in. w Holandii i Niemczech. Głównym zadaniem uczestników jest precyzyjne odgadnięcie roku lub przedziału czasowego, z którego pochodzi prezentowany w studiu utwór. Każda rozgrywka składa się z trzech rund, w których rywalizują ze sobą dwie drużyny, a stawką jest nagroda w wysokości do 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wybrany cel charytatywny.

Plejada gwiazd w duetach

Twórcy formatu zadbali o to, aby dwuosobowe zespoły nie były przypadkowe, dlatego do rywalizacji staną zgrane pary przyjaciół, partnerów życiowych lub członków rodziny. O wygraną powalczą m.in. Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim, Roxie Węgiel i Kevin Mglej oraz byli małżonkowie - Mandaryna i Michał Wiśniewski. Na ekranie zobaczymy również Paulinę Sykut-Jeżynę z Krzysztofem Ibiszem, Agnieszkę i Grzegorza Hyżych, Tamarę Arciuch z Bartkiem Kasprzykowskim, Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego oraz duet Alien i Majtis.

Muzyczne wspomnienia i kulisy

Zadania turniejowe będą urozmaicane oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi, archiwalnymi teledyskami oraz występami na żywo artystów, śpiewających własne hity i covery. Producentem programu jest firma FremantleMedia, która zapowiada, że muzyczna podróż w czasie skłoni gwiazdy do dzielenia się osobistymi, niepublikowanymi wcześniej historiami i wspomnieniami. Zdjęcia do show potrwają przez cały lipiec, a gotowe odcinki zadebiutują na antenie Polsatu najbliższej jesieni!