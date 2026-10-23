Telewizja Polsat już na 24 października 2026 roku szykuje kolejny odcinek nowego formatu "Hitster. Muzyczna gra przebojów". Przypomnijmy, że show został wymyślony w oparciu o planszową grę rozrywkową, a jego odpowiedniki królują m.in. w niemieckiej i holenderskiej telewizji. Na planie polskiej wersji znalazło się blisko 100 gwiazd, które stanęły ze sobą w szranki i zmierzyły się z muzycznymi zgadywankami.

Zasady gry są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Kolejny weekend z "HITSTEREM". Co tym razem wydarzy się w show Polsatu?

Mandaryna i Michał Wiśniewski niedawno rozgrzali polski show-biznes, przyznając, iż dają sobie drugą szansę - po 20 latach od rozwodu znów są parą i chcą budować wspólną przyszłość. Kiedy nagrywany był odcinek "HITSTERA", byli już razem, lecz jeszcze nie ujawniali się publicznie ze swoim związkiem. Na planie widać było jednak, że dogadują się ze sobą lepiej niż dobrze.

Już przy pierwszym zadaniu Ola Filipek przypomniała sobie, że jako nastolatka kochała się w Michale Wiśniewskim. "Na szczęście dla ciebie nie zostałaś moją żoną" - powiedział Michał. "Ale jeszcze mam szanse!" - zażartowała Ola.

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Jak się okazało, nie tylko Michał żartował z liczby swoich małżeństw. W pewnym momencie Mandaryna stwierdziła, że "to nie byłoby proste umieścić wszystkie żony na osi czasu". Michał odpowiedział, że wszystko ma zapisane i pokazał tatuaż.

Nie obędzie się również bez legendarnego przeboju Mandaryny "Ev'ry night". Olek Sikora wspominał, że odbierając kiedyś autograf od Marty, został podrapany tipsem.

Gościem specjalnym odcinka był Marcin Klimczak z zespołu MAGMA.

Niedziela z "Hitsterem". "Rok trochę smutny, bo wyprowadził się Allan z domu"

Dla Edyty Górniak i Allana wspólny udział w "Hitsterze" stał się pretekstem do wspomnień. Zaczęło się… smutno. Rok 2014 nie kojarzy się Edycie zbyt dobrze. "Rok trochę smutny, bo wyprowadził się Allan z domu" - przypomniała wokalistka, nie zważając na protesty syna. Zawahała się i stwierdziła, że źle powiedziała, co Allan przyjął z ulgą. "No właśnie. Miałem wtedy 8 lat!" - przypomniał.

Edyta i Allan wspominali też czasy, gdy Allan był w liceum. Oboje mieszkali wtedy w Los Angeles, a Allan zafascynował się wojskowością i chciał się kształcić w tym kierunku. Jak się okazało - nie był to prosty wybór. "Powiedział, jak mieszkaliśmy w Los Angeles: 'jakbym miał oddawać życie za jakiś kraj, to wolałbym, żeby to była Polska'" - przyznała Edyta.

Edyta Górniak opowiedziała o planach syna. "Wolę, żeby to była Polska" Polsat Promocja

Mimo młodego wieku najmniejszych problemów nie sprawiło Allanowi umiejscowienie pewnego utworu muzycznego w 1969 roku. Prowadzący Piotr Kędzierski przypomniał, że był to rok ważny z wielu powodów, "Możemy być dumni. Ktoś wylądował na Księżycu. Amerykanin zapewne" - zaczął prowadzący, jednak szybko spotkał się z głosem sprzeciwu.

Wtedy wtrąciła się Edyta. "A tam wylądował na Księżycu!" - prychnęła. "Co to w ogóle…" - dodała, po czym roześmiała się i powiedziała "przepraszam", zaś Kędzior zapowiedział, że o tym porozmawiają sobie później.

Widzowie dowiedzą się też, że piosenkarka chodziła do technikum ogrodniczego, gdzie uczyła się o pszczołach. Zapytana przez Macieja Rocka, czy umiałaby założyć pasiekę, odpowiedziała, że uczyła się różnych rzeczy, a "czego nie umiała to dośpiewała".

Przy okazji utworu z lat 80. swoją historię opowiedziała też Patricia Kazadi. "Lata 80. kojarzą mi się afro, szerokie spodnie dzwony. Moi rodzice, którzy się poznają, zakochują się w sobie, tata zobaczył moja mamę pierwszego dnia jak przyjechał na studia i zakochał się. Podszedł do niej ze słownikiem i powiedział: 'Ty będziesz moja żona być'. 40 lat później nadal są razem" - mówiła Patricia.

Gościem specjalnym odcinka był Grzegorz Hyży.

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