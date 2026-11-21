Zasady gry "HITSTER" są proste - uczestnicy mają za zadanie odgadnąć, z którego roku lub przedziału czasowego pochodzą prezentowane utwory muzyczne. Po wskazaniu odpowiedniej daty, gwiazdy układają piosenki we właściwej kolejności na osi czasu. Do każdej, składającej się z trzech rund rozgrywki, przystępują dwie drużyny.

Dzięki temu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę o największych przebojach minionych dekad, a niektórzy dokopią się do zakamarków pamięci i powrócą wspomnieniami do lat swojej młodości. Liczyć się będzie nie tylko znajomość utworów, ale też intuicja i współpraca w parach.

Jaka rozgrywka czeka widzów Polsatu w ten weekend?

Sobota w "HITSTERZE". Wybrzmi "Małgośka" i "Do tanga trzeba dwojga"!

Piotr "Guma" Gumulec i Agnieszka "Marylka" Litwin to duet doskonale znany nie tylko wszystkim miłośnikom kabaretu. Od trzech miesięcy widzowie Polsatu oglądają też popisy Piotra na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", a ostatnio wystąpił tam razem z Agnieszką, znaną kabaretowemu światu pod pseudonimem "Marylka".

Duet opowiedział też o przyjaźni, jaka łączy ich od lat. Ich bezbłędną komunikację widać było podczas nagrań do 14. odcinka "HITSTERA". Na pierwszy rzut oka widać jednak, jak wiele zmieniło się przez te kilka miesięcy, jakie dzielą nagrania programu od dnia dzisiejszego. Przez ten czas - podczas tanecznych treningów - Piotr stracił aż 15 kilogramów!

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Jak wyglądał jeszcze w lipcu, będzie można zobaczyć już w dziś, w sobotę na antenie Polsatu. Przekonamy się też, że taniec i kabaret to nie jedyne pasje Piotra. Przy okazji udziału w "HITSTERZE" komik zaprezentował również ogromny talent wokalny. Zaśpiewał między innymi kultową "Małgośkę" i "Do tanga trzeba dwojga".

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Niedziela w "HITSTERZE". "To były wspaniałe imprezy"

Sama obecność przy linii czasu "HITSTERA" zapowiadała mnóstwo żartów na temat upływu czasu, który - jak wiadomo - nie dotyczy najmłodszej gwiazdy Polsatu. Krzysztof Ibisz już na wstępie zaznaczył, że stare dobre przeboje, podobnie jak on, nie mają zmarszczek. Ale to był dopiero wstęp.

W miarę rozwoju gry poznawaliśmy coraz więcej zdumiewających faktów z życia Krzysztofa Ibisz. Przy okazji wspomnień o szkolnych dyskotekach Krzysztof wyznał, że chodził do męskiego liceum katolickiego. Ponieważ nie było tam dziewcząt, zapraszano na potańcówki nazaretanki i zmartwychwstanki. "To były wspaniałe imprezy", rozmarzył się Krzysztof. Wspomniał też, że w szkolnych czasach miał swój zespół bluesowy i kiedyś mocno zaangażował się w grę na harmonijce ustnej. Opowiedział o niebezpiecznej sytuacji - wyznał, że przy wdechu fragment instrumentu kiedyś utkwił mu w gardle. Połknięta część została usunięta przez lekarzy szpitala przy ulicy Kasprzaka w Warszawie i do dziś podobno wisi w gablocie z najciekawszymi przedmiotami połkniętymi przez pacjentów.

Czas transformacji w Polsce natchnął Krzysztofa do wspomnień na temat biznesowych początków. Ibisz był wtedy posłem na Sejm z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, ale nie poprzestawał na tej działalności. W weekendy handlował książkami na rozkładanym łóżku. Zajmował się też sprowadzaniem zza granicy rozkładanych słupków parkingowych zamykanych na kluczyk. Jak stwierdził, wtedy "każdy robił biznes".

"Takich ludzi nam trzeba" - szybko skwitował Piotr Kędzierski.